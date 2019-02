Descoperire istorică în Marea Neagră. Submarin din flota trimisă de Hitler în România

Submarinul - model U23 - a fost descoperit la 40 de metri sub apă în largul coastei turce, în apropiere de Agva, o stațiune populară aflată la 97 de km de Istanbul, relatează dailysabah.com.

Descoperirea a fost făcută de o echipă a televiziunii de stat din Turcia care filma un documentar în adâncurile Mării Negre.

În 2008 a fost găsită epava unui alt submarin , model U-20. Cele două modele, cel găsit recent și cel descoperit în 2008, fac parte dintr-o flotă de 6 submarine, trimisă de Hitler în Marea Neagră pentri a-i confrunta pe sovietici în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Toate cele șase submarine (modele U-18, U-19, U-20, U-21, U-22, U-23) au fost trimise de Hitler în România pe bucăți fiind asamblate în portul Constanța. Decizia inedită a fost cauzată de situația Turciei din Al Doilea Război Mondial, obligată să nu permită trecerea vaselor de război prin Bosfor și Dardanele.

Numeroase echipe de exploratori au plecat pe urmele acestor submarine. Singurul submarin care a rămas de negăsit este modelul U-19, despre care se crede că ar fi eșuat în largul coastelor provinciei turce Zonguldak.

German U-23 submarine, one of the six warships from Adolf Hitler's "lost fleet" in WWII, found in the Black Sea off the coast of Istanbul’s Şile https://t.co/ybpkSwEUlR pic.twitter.com/C2lhp6PLct