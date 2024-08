Descoperire de un milion de dolari făcută de un „bun samaritean” pe plajă. Coletul a fost învelit într-un sac de gunoi | FOTO

25 de pachete de cocaină au fost descoperite pe o plajă din Islamorada, potrivit unei postări pe rețelele sociale a Serviciului Vamal și de Frontieră din Miami, scrie CNN.

Poliția de frontieră a SUA a anunțat că un „bun samaritean” a găsit pachetele care conțineau 32 kg de droguri și a contactat autoritățile.

Coletul a fost găsit învelit într-un sac de gunoi printre alge marine, frunze și alte resturi.

Un alt lot de cocaină – în valoare de peste jumătate de milion de dolari – a fost găsit plutind lângă Everglades City, în Golful Mexic.

„Descoperirea amintește de zilele de contrabandă cu marijuana din comitatul Collier în anii 1970 și 1980, dar mai puțin obișnuită în prezent”, a scris pe Facebook șeriful din Collier, Kevin Rambosk.

