Deflagrație într-o fabrică de explozibili din Rusia. 15 persoane au fost rănite

O secţiune a clădirii unde s-au produs exploziile a fost parţial distrusă şi a izbucnit un incendiu în fabrică, unde sunt depozitate materiale explozibile şi elemente de muniţie, au relatat agenţiile de ştiri.

#Update: Some minutes after the explosion in the Russian city of #Dzerzhinsk saw a huge foot and mushroom cloud rising and the could be seen miles away as the cloud reached miles into the air when the factory with TNT material exploded in #Russia. pic.twitter.com/dd64u95IgK