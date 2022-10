Declarații șocante ale unui model OnlyFans. A vrut să-și sperie iubitul, dar a ajuns să-l înjunghie mortal

Supărată pe iubitul său care o anunțase că voia să pună capăt relației, Abigail White, o tânără de 24 de ani, a băut la un bar din apropierea casei, iar deznodământul este tragic. Ajunsă acasă, a pus mâna pe un cuțit și și-a înjunghiat partenerul, pe Badley Lewis, un tânăr în vârstă de 22 de ani. Tânăra a declarat juriului că doar a intenționat să-l„sperie” și nu a vrut să-l rănească, relatează Daily Mail.

„Păpușa Barbie falsă”, așa cum se autointitula în trecut, nu a recunoscut crima. Tânărul, tată a trei copii, a murit pe 26 martie, după ce Abigail l-a înjunghiat în inimă.

În una dintre înregistrările făcute de femeie în noaptea crimei, care au ajuns pe masa judecătorilor, Abigail se aude spunând: „Îmi spunea adevărul doar când îl amenințam cu moartea, când amenințam că scot un cuțit și-l voi înjunghia”.

De asemenea, alte dovezi arată că Abigail i-a trimis unui prieten un mesaj în care scrie că vrea să-și omoare iubitul, dar și pe actuala prietenă a lui, dar și un alt prieten. „Așa de tare îmi doresc să-i omor, însă nu pot face închisoare și să-mi las copiii”.

Însă, pusă în fața faptului împlinit, tânăra a declarat că nu-și amintește nimic din ceea ce a spus și scris la momentul acela. „Nu-mi amintesc asta. Plângeam, eram foarte supărată și aveam inima frântă”.

Abigail neagă și că a băut în acea seară, dar și că și-ar fi înjunghiat partenerul. „Am realizat abia după ce am făcut. Am fost foarte supărată, am luat cuțitul din furie, dar nu am vrut să-l rănesc sau să-l ucid. Nu știam că se va întâmpla asta”.

Ea și-a exprimat, de asemenea, regretul că a mințit în legătură cu înjunghierea, după ce le-a spus inițial poliției și vecinilor bărbatul și-ar fi provocat singur rănile. „Eram îngrijorată de ce se va întâmpla cu noi toți. Nu doar cu mine, ci și cu copiii și Brad”.

Ea neagă, de asemenea, că a încercat să ascundă atacul prin curățarea sângelui din jurul lui Bradley, în timp ce acesta zăcea în bucătăria cuplului. „Am făcut curățenie în bucătărie, când el stătea întins pe podea, pentru că nu am vrut ca fiul meu să vadă ce s-a întâmplat cu tatăl său”.

Procesul continuă.

Sursa: Daily Mail Etichete: , , , Dată publicare: 17-10-2022 22:18