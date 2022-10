O tânără mamă a fost găsită moartă în casă, în Babadag. Poliția spune că s-a sinucis, rudele spun că a fost ucisă

Rudele spun că erau urme de sânge suspecte și că tânăra ar fi primit multe mesaje de amenințare din partea unui bărbat și a unei femei.

Florentina Negru locuia de câțiva ani în Babadag. Era căsătorită, iar soțul lucrează în Danemarca. Au împreună un băiat de trei ani. Săptămâna trecută, un vecin a fost alertat de educatoarea copilului că femeia nu a mai venit, ca de obicei, să-l ia de la grădiniță. Când a intrat bărbatul în casă, a încremenit:

„Era o pată de sânge, am intrat, plasa era deschisă. Pe tocul ușii era sânge era. Ea era întinsă pe jos”.

Și prietenele victimei au rămas șocate de imaginile de groază.

Mădălina Rădulescu, vecină: M-am uitat, am văzut că era plină de praf, avea părul ciufulit. Am început să plâng, simțeam că tot pământul fuge de sub picioare. Pe hol, când am ieșit, erau câteva pete de sânge, pe terasă, afară, era o pată de sânge, papucii ei aruncați sub masă.

Speriați, oamenii au sunat la 112 și au cerut ajutorul poliției și al unui echipaj medical. Susțin că au bănuit imediat că este o posibilă crimă, dar...

Mihaela Lungu, vecină: A venit poliția, au constatat că este moartă și că s-a spânzurat. Erau răsturnate sticlele de pe masă, un papuc sub pat, iar în aceeași încăpere pe jos și pe ușă erau pete de sânge. Nu a venit o medicină legală, nu a venit un procuror criminalist, nu s-a sigilat locul pentru că s-a spus că s-a spânzurat și punct.

Nici soțul nu poate accepta gândul că femeia s-a sinucis, la numai 24 de ani.

Sorin Negru, soț: Aici scrie insuficiență cardio-respiratorie acută, asfixiere mecanică, spânzurare, dar ce fel de spânzurare că atunci când am văzut-o în sicriu... era vânătă la mâini, nasul spart. Mesaje de amenințare pe WhatsApp de la un anumit și din partea soției acestuia. Erau multe, foarte multe, mesaje vocale și fotografii.

În timp ce rudele victimei susțin că moartea fetei este una suspectă și acuză autoritățile că au facut o anchetă superficială, oamenii legii au precizat că "polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. În continuare se efectuează verificări, sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor cauzelor și circumstanțelor producerii incidentului”.

În acest moment, dosarul morții suspecte este la Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag.

Dată publicare: 12-10-2022 16:17