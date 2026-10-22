Un videoclip difuzat de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) și preluat de presa de stat pare să surprindă momentul arestării lui David Adrian Cherciu. În imagini, un tânăr purtând o căciulă albastră tricotată și un rucsac Adidas este imobilizat la pământ de doi agenți mascați, care sar dintr-o dubă. „Cum te numești?", întreabă o voce în limba engleză. „David Adrian Cherciu”, răspunde acesta rapid, precizând că este din „România. România”, transmite Reuters.

Deși Reuters nu a putut verifica integral probele din acest caz, analiza materialului video și a documentelor judecătorești indică faptul că înregistrarea nu corespunde realității: la momentul filmării, Cherciu se afla deja în custodia autorităților ruse de câteva luni.

Deși videoclipul FSB a fost filmat într-un parc din orașul rus Soci, primul anunț a arestării sale a venit din partea separatiștilor pro-ruși din Abhazia, o regiune separatistă a Georgiei vecine. Aceștia au publicat propriul material video cu tânărul în custodia lor, cu o zi înainte ca el să apară pentru prima dată în fața unei instanțe rusești. Până în prezent, FSB nu a răspuns solicitărilor de comentarii, inclusiv privind motivul pentru care ar difuza un videoclip care înfățișează arestarea unui suspect deja reținut.

„Capcana romantică”

Pentru familia lui Cherciu, care susține că tânărul a fost atras pe coasta Mării Negre într-o capcană romantică, materialul video al FSB reprezintă doar o nouă întorsătură bizară a unei povești ciudate. „I-am spus să nu meargă acolo pentru că este foarte periculos, pentru că este război. Și nu m-a ascultat”, a declarat mama sa, Julia Cherciu.

La sfârșitul anului 2023, Cherciu locuia în orașul Reading, la vest de Londra, lucrând pentru o companie de reciclare a echipamentelor electronice, când a început să vorbească online cu o femeie pe nume Valeria, din Abhazia. Familia a relatat că apoi el a călătorit prin Turcia, în august 2024, pentru a o întâlni.

Potrivit relatărilor transmise familiei, cei doi s-au întâlnit în Soci, iar după câteva zile au trecut granița în Abhazia, unde Cherciu a rămas toată perioada toamnei. Relația s-a deteriorat după ce a rămas fără bani, spunându-le rudelor că intenționează să se întoarcă acasă.

Întoarcerea era prevăzută pentru data de 28 noiembrie 2024, însă tânărul nu a mai ajuns. În acea zi, a încetat să mai răspundă la apeluri și mesaje. Conform scrisorilor trimise din închisoare, Cherciu susține că aceasta a fost ziua în care a fost arestat în Abhazia.

Primul anunț oficial al arestării a venit două săptămâni mai târziu, pe 13 decembrie, din partea autorităților separatiste abhaze, care au difuzat un videoclip în care serviciul lor de securitate (SGB) îl conduce pe tânăr dintr-o mașină într-o clădire. În imagini, el apare mărturisind că a fost în contact cu serviciile de informații ucrainene și că a primit instrucțiuni să filmeze obiective militare abhaze cu o dronă.

Cum ar fi fost „regizat” momentul arestării

În corespondența sa, Cherciu precizează că mărturisirea inițială filmată în Abhazia consta într-un text pe care a fost obligat să îl memoreze. Separatiștii i-ar fi promis că, dacă îl recită în fața camerei, va fi trimis acasă. În schimb, acesta a fost adus la graniță și predat în custodia FSB.

Tânărul susține că videoclipul regizat al „arestării" a fost filmat la mijlocul lunii aprilie, în Soci, după ce fusese deja capturat în Abhazia, transferat în Rusia și menținut în detenție timp de patru luni. Conform relatării sale, a fost trezit în închisoare în zori de ofițeri FSB, care l-au dus într-o locație din apropiere pentru a fi filmat.

Analiza Reuters confirmă această variantă: vegetația verde abundentă indică faptul că filmarea a avut loc după începutul primăverii. Locația, o fâșie de parc de-a lungul râului Matsesta din Soci, a putut fi stabilită pe baza elementelor vizibile care corespund imaginilor de arhivă și celor satelitare ale zonei.

Evgheni Smirnov, un avocat rus familiarizat cu cazul, a declarat că este o practică obișnuită a FSB să oblige suspecții să filmeze scene dramatice de arestare la mult timp după reținere: „Am văzut acest lucru în zeci de cazuri în care persoanele reținute cu luni în urmă sunt duse pe o stradă, într-o pădure sau într-o gară pentru a filma un videoclip cu o arestare regizată.”

În scrisorile sale, Cherciu afirmă că, în lunile de după transferul în Rusia, a fost bătut, ținut în izolare și torturat. Reuters nu a putut verifica independent aceste acuzații.

La momentul condamnării, FSB a declarat că românul a transmis locația sistemelor rusești de apărare aeriană din Soci unei agenții de informații ucrainene, în vara anului 2024. Tânărul susține că și această mărturisire a fost obținută prin constrângere.

„Nimic din toate acestea nu s-a întâmplat, mi-au furat viața fără motiv și au fabricat totul”, a scris el. Deși a învățat limba rusă în închisoare, îi este dor de familie și visează să se întoarcă acasă. „Acum știu că venirea aici a fost o greșeală uriașă. Am fost orbit de dragoste și nu am văzut pericolul”, a conchis el.