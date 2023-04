De ce au fost arestate două femei, după ce au fost atacate cu o găleată de iaurt de către un bărbat | VIDEO

În videoclipul care a devenit viral, două cliente sunt abordate de un bărbat, care începe să vorbească cu ele. Apoi el ia ceea ce pare a fi o găletuşă de iaurt de pe un raft şi o aruncă furios pe capetele lor, scrie news.ro.

You may have seen this video of a man in a corner shop in Iran pouring yoghurt over the heads of two women who weren't covering their hair.

The man has been arrested for "disturbing public order" & the two women have been detained for showing their hair.pic.twitter.com/GX89hL6dZo