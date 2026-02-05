Cu toate acestea, rapoarte oficiale ale companiei au consemnat diverse situaţii în care au fost descoperite şi eliminate conturi care promovau diverşi candidaţi la prezidenţialele din 2024. În luna decembrie fiind detectată o reţea de 27.217 de conturi care opera printr-un furnizor de engagement fals, care încerca să promoveze candidatul Călin Georgescu prin postarea masivă de comentarii.

Raportul acuză Comisia Europeană de presiuni asupra platformelor

În raportul intitulat „Ameninţarea cenzurii străine, partea a II-a: Campania Europei de cenzură a Internetului Global şi cum dăunează discursului american în Statele Unite” Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor acuză Comisia Europeană de interferenţe în alegerile din mai multe ţări europene, între care şi România, începând din 2023, susţinând că aceasta a presat platformele online să cenzureze discursul politic.

”Iar noi documente, nepublice, aruncă îndoieli asupra acuzaţiilor privind interferenţa rusă care a făcut ca o instanţă din România să anuleze rezultatele alegerilor prezidenţiale din 2024 din ţară”, afirmă Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor.

Potrivit sursei citate, reprezentanţii TikTok au declarat Comisiei Europene că nu au găsit ”nicio dovadă” a unei campanii ruseşti coordonate pentru a-l impulsiona pe candidatul câştigător Călin Georgescu – principala acuzaţie formulată de autorităţile române – şi că au informat autorităţile despre acest lucru.

”De atunci, relatările publice au arătat că presupusa campanie rusească pe TikTok a fost finanţată, de fapt, de un alt partid politic din România”, susţine Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor.

Din datele prezentate în „Code of Practice on Disinformation – Report of TikTok for the period 1 July 2024 - 31 December 2024” şi „Code of Practice on Disinformation – Report of TikTok for the period 1 January 2025 – 31 June 2025” rezultă că au fost eliminate mai multe reţele identificate ca ţintind publicul din România:

- în septembrie 2024

- o reţea de 99 de conturi care a întreprins activităţi subsumate operaţiunilor sub acoperire de influenţă afiliate mass-media de stat a Federaţiei Ruse, respectiv organizaţia Rossiya Segodnya (inclusiv Sputnik Media).

- o reţea de 22 de conturi care opera din România încerca să ţintească audienţa din România cu scopul de a disimula dezinformare şi narative critice la adresa Guvernului României.

- în noiembrie 2024

- o reţea de 78 de conturi care opera din România şi încerca să-l promoveze pe candidatul Călin Georgescu pe TikTok.

- o reţea de 12 conturi care opera din România care încerca să amplifice narativele în limba română favorabile candidatului politic Mircea Geoană.

- în decembrie 2024

- o reţea de 27.217 de conturi care opera printr-un furnizor de engagement fals, care încerca să promoveze partidul politic AUR şi candidatul independent Călin Georgescu prin postarea masivă de comentarii.

- o reţea de 68 de conturi care opera din Republica Moldova şi care ţintea diaspora românească şi încerca să-l promoveze pe Iurie Ciocan şi Partidul Social Democrat.

- o reţea de 21 de conturi care opera din România şi ţintea populaţia din România, prin crearea şi utilizarea de conturi neautentice (persoane fictive) pentru a-l promova pe Nicolae Ciucă şi partidul PNL, în încercarea de a manipula discursul adresat electoratului român.

- în aprilie 2025

- o reţea de 60 de conturi care opera din România a întreprins activităţi de creare de conturi neautentice pentru amplificarea unor anumite narative (prin postarea de comentarii şi conţinut aliniate cu scopurile lor strategice), cu scopul manipulării discursului electoral în România, în contextul scrutinului prezidenţial.

- o reţea de 27 de conturi care opera din România a vizat manipularea discursului adresat populaţiei României în context electoral, prin creare de conturi neautentice, cu conţinut şi avatar generic, care prezentau drept conturi de ştiri.

Jakub Olek, director pentru relaţia cu guvernele din Europa Centrală şi de Est al TikTok, declara în 5 decembrie 2024 pentru Digi24, că platforma a eliminat o reţea asociată cu Sputnik Media care ţintea publicul din România în contextul electoral.

”Deci au existat operaţiuni interne de influenţă organizate pe platformă. Dacă vorbim despre orice formă de influenţă rusă asupra platformei de pe TikTok, am interzis 11 conturi pentru recidivă. Şi a fost afiliat cu Sputnik Media, care a vizat publicul român şi moldovenesc pentru a urmări una dintre cele mai mari eliminări ale conturilor media Sputnik în septembrie 2024. Şi acestea au fost acum interzise pentru încălcarea politicii noastre împotriva operaţiunilor de influenţă a acoperirii. Deci, până în ziua de azi, acesta este probabil singurul lucru pe care l-am văzut până acum. Şi aceasta a fost, din nou, operaţiuni vizate pentru întreaga Europă, axate pe România şi Moldova”, spunea el.

Ce spune purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene

Compania de social media TikTok este „extrem de cooperantă” în ancheta în curs a Comisiei Europene privind posibila interferenţă în alegerile din România din 2024, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Comisiei, Thomas Regnier, relatează Reuters.

„Acest lucru arată, de asemenea, că atunci când doreşti să colaborezi cu Comisia, suntem foarte bucuroşi să colaborăm. Tiktok este foarte cooperantă. Au luat o serie de măsuri”, a declarat Regnier reporterilor de la Bruxelles, ca reacţie la raportul Comisiei juridice a Camerei Reprezentanţilor.