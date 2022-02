Data de lansare a ultimului sezon al serialului "Peaky Blinders" a fost dezvăluită

Acest serial difuzat de postul de televiziune BBC One îl are în rolul principal pe actorul Cillian Murphy şi prezintă vieţile membrilor bandei Brummie din Birmingham la începutul secolului al XX-lea.

Muralul, realizat de artistul stradal Akse, a fost comandat de BBC pentru a anunţa data de lansare a ultimului sezon al acestui show TV, care va avea premiera pe 27 februarie 2022.

Opera de artă, înaltă de 12,7 metri, îl prezintă pe liderul acelei bande, Tommy Shelby, şi a fost realizată în şapte zile.

Lucrarea poate fi văzută pe partea laterală a unei clădiri de pe High Street din cartierul Digbeth din Birmingham.

Acesta nu este însă primul mural de importanţă publică realizat de artistul Akse. El a creat şi un portret al fotbalistului englez Marcus Rashford pe un zid din Withington, un cartier din Manchester, anul trecut.

Un eveniment în cadrul căruia va fi proiectat primul episod din sezonul final al serialului "Peaky Blinders" va avea loc pe 24 februarie la cinematograful Cineworld din Birmingham.

O loterie, lansată vinerea trecută, va permite unui număr de aproximativ 300 de fani din publicul larg să participe la acel eveniment.

Serialul "Peaky Blinders", scris şi creat de Steve Knight, a avut premiera pe postul BBC Two în urmă cu nouă ani.

Deşi Steve Knight a anunţat că noul sezon va reprezenta capitolul final al serialului, planuri privind un spectacol de teatru şi un film pentru marile ecrane care se inspiră din show-ul TV au fost confirmate.

IT’S OFFICIAL????The BBC have confirmed that Peaky Blinders will return at 9pm on Sunday 27 February????

(BBC Birmingham) pic.twitter.com/GuFFLe8Cdj