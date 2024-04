Cutremurul, idee de afaceri. Un american a scos la vânzare tricoul „Am supraviețuit seismului”. Cât costă | VIDEO

Kerry Colley, proprietarul magazinului Big Frog Custom din cartierul Upper West Side din Manhattan, a avut ideea de a imprima tricoul „în doar zece minute" şi l-a vândut cu 10 dolari bucata, conform FreedomNews.Tv.

Bărbatul a declarat postului citat că în scurt timp a reuşit să vândă 60 de unităţi.

This NYC earthquake t-shirt was available faster than the emergency broadcast system alert pic.twitter.com/ztSs8iR7Mc