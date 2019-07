Cutremurul din Grecia a creat panică printre turiști. IMAGINI din timpul seismului

Imagini cu turiști speriați care au ieșit pe străzi după seism ne-au fost trimise de români martori la eveniment. Cutremurul din Grecia a fost resimţit în întreaga regiune Attica şi a cauzat perturbări ale liniilor telefonice și ale liniilor de electricitate.

Un român ne-a trimis imagini cu crucea de pe Mănăstirea Pantánassa, din centrul Atenei, care a căzut după seism. Vezi mai multe imagini în galeria foto din acest articol!

Rapoartele iniţiale nu indică daune majore sau vătămări, însă liniile telefonice au fost perturbate în urma seismului, iar electricitatea a fost tăiată în mai multe cartiere ale capitalei.

Pompierii au intervenit în special în clădirile în care oamenii au rămas blocaţi în ascensoare.

O altă persoană a publicat pe Twitter imagini care surprind cum s-a simțit cutremurul în interiorul unei case.

Cutremurul a avut loc la 12 kilometri adâncime, având epicentrul la 23 de kilometri nord-vest de Atena, a precizat Observatorul Naţional. Un al doilea seism minor a fost resimţit la câteva minute după primul.

Grecia se află pe importante falii geologice, iar cutremurele sunt frecvente. În iulie 2017, un cutremur cu magnitudinea 6,7 pe insula Kos din Marea Egee a provocat două decese şi pagube importante.

De asemenea, în 1999, 143 de oameni au murit în urma unui seism cu magnitudinea 5,9 care a lovit Atena şi regiunea capitalei.

View of Syntagma Square in Athens after the earthquake. Things are calm down town, people evacuated offices out of precaution pic.twitter.com/ZNRn4NPgcd