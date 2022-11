Cutremur puternic în Italia. Orașele în care a fost resimțit

Magnitudinea seismului a fost de 5,7 grade, potrivit publicației La Repubblica.

Cutremurul, care a avut epicentrul în provincia Marche, a fost resimțit în Roma, Florența, Bologna, dar și în alte orașe din nordul și sudul Italiei.

Seismul a fost urmat de trei replici cu magnitudinea 3,1, 3,4 și 4 grade.

Speriați, oamenii au ieșit pe străzi.



