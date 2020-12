Cutremur puternic în Croația, cu magnitudinea 6,4. Deocamdată nu se știe dacă sunt victime

Știrea este în curs de actualizare!

Centrul german de Ştiinţe ale Pământului GFZ a anunţat că seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri.

Vedeți mai multe imagini în GALERIA FOTO de mai jos!

Postul de televiziune N1 a anunţat că epicentrul s-a aflat în oraşul Petrinja, aflat la 50 de kilometri distanţă de capitala Zagreb şi a prezentat imagini cu echipe de intervenţie care salvau un bărbat şi un copil de sub dărâmături.

Alte imagini arătau case cu acoperişurile dărâmate, iar reporterul comenta că nu se ştie dacă există victime sub dărâmături.

Deocamdată nu sunt informaţii cu privire la victime.

Seismul a fost resimţit şi în capitala Zagreb, unde oamenii au ieşit pe străzi.

Members of Croatian National assembly run for life after the country hit by magnitude 6.2 earthquake#earthquake #Slovenia pic.twitter.com/c21z6qdRr2