Cutremur puternic de 5,9 în insula grecească Rodos. Zonele în care a fost resimțit seismul

Seismul a fost resimţit până în Cipru, potrivit Reuters și Agerpres. Nu au existat relatări imediate despre victime sau pagube materiale.

Cutremurul cu o magnitudine estimată iniţial la 5,9 s-a produs în jurul orei 12:37 GMT, potrivit Centrului Seismologic European-Mediteranean (EMSC).

Potrivit postului local de televiziune Skai, seismul a fost resimţit şi în sudul Greciei, pe insula Creta.

⚠Preliminary info: M5.9 #earthquake (#σεισμός) about 80 km SE of #Ródos (#Greece) 3 min ago (local time 14:37:06). Updates at:

