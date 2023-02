Cutremur puternic cu magnitudine 6,8 grade a avut loc în Tadjikistan. Camerele au surprins mișcarea pământului. VIDEO

Seismul s-a produs în jurul orei locale 5.37 (0H37 GMT) la o adâncime de 20,5 kilometri, conform AFP.

USGS a estimat că "puţini locuitori sau niciunul" vor fi expuşi la alunecări de teren din cauza seismului.

Epicentrul său pare să fie în Gorno-Badakhshan, o regiune semi-autonomă din estul ţării care se învecinează cu Afganistanul şi China, la aproximativ 67 de kilometri de oraşul de munte Murghob.

O replică cu magnitudinea de 5.0 grade a zguduit regiunea la 20 de minute după seismul iniţial, urmat de un altul de 4,6 grade.

More Videos Strong 7.1-magnitude earthquake hits eastern #Tajikistan, near the border with China an Hour ago.

TELEGRAM JOIN ???? https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/2q8hknOZk9