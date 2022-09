Cutremur de 7,6 grade, în Papua Noua Guinee. Sunt cel puțin 16 morți. VIDEO

Institutul american de geofizică (USGS), care a emis iniţial o alertă de tsunami, a ridicat-o rapid. Cu toate acestea, USGS a avertizat că pot exista "fluctuaţii minore ale nivelului mării în unele zone de coastă".

Locuitorii din Madang au declarat pentru AFP că au fost "zguduiţi foarte puternic", afirmând că unele clădiri au fost avariate.

Seismul s-a produs la o adâncime de 61 de kilometri, la aproximativ 66 de kilometri de oraşul Kainantu, a indicat USGS.

Crucea Roșie din Australia a informat că cel puțin 16 oameni au murit, dar că se așteaptă ca numărul morților să crească, conform CNN.

BREAKING: University of Goroka damaged as massive 7.7 magnitude earthquake hits Papua New Guinea pic.twitter.com/rF6h8ML4Xq