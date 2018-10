Cutremur de 5,8 pe Richter în Haiti. Sunt mai mulți răniți

„Răniţii sunt în prezent internaţi şi li se acordă îngrijiri la spitalele departamentului. În alte părţi, cazuri de răniţi, majoritatea uşor, au fost înregistrate ca urmare a mişcărilor de panică cauzate de cutremur", a făcut cunoscut sâmbătă seară protecţia civilă din Haiti într-un prim comunicat, conform AFP, citat de Agerpres.

Dacă autorităţile naţionale nu au confirmat deocamdată niciun deces, mai multe media locale au anunţat moartea a cel puţin patru persoane.

Fotografii ale unor case cu zidurile prăbuşite şi imobile parţial distruse circulă pe reţele sociale fără ca autenticitatea lor să poată fi stabilită.

Regiunea cea mai săracă din ţară, Departamentul de Nord-Vest are numeroase zone izolate din cauza lipsei arterelor rutiere în stare fucnţională.

Based on local media reports across Northern #Haiti, there is a scene of chaos in the area. There is significant infrastructural damage, and by morning the severity will become more clear for the Haitian community of Gros-Mourne, which is home to about 200,000 people. pic.twitter.com/bvaavGLHeu