Cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter, în Iran. Bilanțul victimelor

Cutremurul a avut loc într-o zonă situată la 100 de kilometri sud-vest de portul Bandar Abbas, potrivit Institutului Seismologic al Statelor Unite (USGS) şi la o adâncime de zece km, conform informaţiilor furnizate de Centrul Seismologic European Mediteranean.

Agenţia de presă statală IRNA a anunţat că au urmat alte două cutremure, cu magnitudinea de 6,3, respectiv 6,1 grade pe scara Richter. De asemenea, s-au înregistrat mai mult de 12 replici.

Din informaţiile transmise de televiziunea de stat şi de IRNA, seismul a afectat, în principal, provincia de coastă Hormozgan. Un număr de cel puţin 19 persoane au fost rănite, inclusiv în satul Sayeh Khosh din această provincie, unde cele cinci cadavre au fost recuperate de sub dărâmături. 12 persoane au fost spitalizate.

Situat la intersecţia mai multor plăci tectonice, Iranul este o zonă cu activitate seismică puternică.

Severe damage after tonight's 6.1 and 6.2 #earthquake in Southern #Iran pic.twitter.com/fsO8zG1Xv1