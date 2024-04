Cum vrea Iranul să distrugă Israelul: ”N-ar mai rămâne nimic din regimul sionist”

Unul dintre planuri ar fi țintirea infrastructurii critice și a principalelor centrale nucleare din Iran, potrivit unui fost agent al serviciilor secrete israeliene, citat de presa occidentală.

În acest timp, situația este tot mai fierbinte la granița de nord a țării. Cel puțin 18 israelieni au fost răniți într-un atac cu rachete lansat de Hezbollah - gruparea șiită sprijinită de Iran.

În schimb, israelienii au eliminat un comandant al acestora, printr-un atac țintit asupra mașinii sale.

Sute de oameni s-au adunat în sudul Libanului la precesiunea de înmormântare a comandantului Hezbollah, ucis într-un atac israelian. Drept răzbunare pentru această pierdere, gruparea șiită susținută de Iran a atacat miercuri cu drone un centru de comandă din nordul Israelului. Mulți soldați au fost grav răniți.

Între timp, responsabilii israelieni vor să țină Iranul în suspans. "Lăsaţi-i să fie neliniştiţi", a declarat o sursă citată de presa de la Ierusalim.

David Horovitz, The Times of Israel: ”Întrebarea este care ar fi riposta de natură să prejudicieze cel mai mult Iranul, ajutând în același timp cel mai mult Israelul? Eu cred că asta înseamnă să nu lovim pe teritoriul Iranului imediat, cât există riscul destrămării coaliției formate împotriva Iranului și nici nu pot fi provocate pagube semnificative”.

Și dacă ar fi luat deja decizia, șeful Statului Major israelian a dat de înțeles că momentul unui eventual răspuns nu este iminent, pentru a nu tulbura sărbătoarea Pesah, care începe luni.

Brig. Gen. (res.) Doron Gavish, former commander of the Aerial Defense Force: „Israelul a dezvoltat un sistem (de apărare) pe mai multe niveluri. În spatele meu se află Iron Dome, care a făcut o treabă uimitoare în ultimele luni. Acest atac (de duminică) a fost cel mai mare atac din istoria militară a Israelului, pentru că vorbim de o combinație de rachete balistice, drone și rachete de croazieră. Și a trebuit să ne pregătim pentru asta”.

Între timp, occidentalii continuă eforturile diplomatice pentru a îndepărta perspectiva unei escaladări a tensiunilor în Orientul Mijlociu. Miniștrii de externe britanic și german s-au aflat la Ierusalim.

”Israel va face tot ceea ce e necesar ca să se apere”

Benjamin Netanyahu: ”Liderii mondiali cu care am stat de vorbă au formulat felurite sugestii și sfaturi. Le apreciez, dar vreau să fie limpede că ne luăm propriile decizii și statul Israel va face tot ceea ce e necesar ca să se apere”.

Împreună cu aliaţii europeni, Washingtonul pregătește noi sancțiuni economice şi politice împotriva Iranului.

Mark Stone, corespondent Sky News: ”Sancțiunile ar urma să vizeze programul de rachete și drone al Iranului, entitățile care sprijină Gardienii Revoluției și Ministerul Apărării. Ideea e să erodeze și mai mult capacitățile militare ale Iranului. Problema este, evident, că presiunile de până acum n-au dat niciun rezultat. Iranul este deja supus unor presiuni americane masive și totuși a putut lansa atacul extraordinar de sâmbătă, așa ineficient cum a fost acesta. Acoliții Iranului continuă să opereze, iar rebelii houthi continuă să perturbe transportul maritim din Marea Roșie”.

De la Teheran, oficialii regimului islamic amenință, la rândul lor, cu alte represalii, unele nimicitoare, spun ei.

Ebrahim Raisi, Iran's president: ”Operațiunea noastră a fost una limitată. Dacă ar fi să lansăm un atac în forță și cuprinzător, n-ar mai rămâne nimic din regimul sionist”.

Sâmbătă noaptea, Iranul a lansat spre Israel peste 350 drone și rachete. Majoritatea au fost interceptate înainte să ajungă în spațiul aerian al Israelului.

