Cum se vede lupta cu talibanii din perspectiva Armatei Afgane. „Am fost trădați de președinți”

Generalul Sami Sadat, comandant al Armatei Naționale Afgană, a făcut o serie de mărturisiri cu privire la situația actuală din Afganistan, țară pe care talibanii au pus stăpânire.

„În ultimele trei luni și jumătate, am luptat zi și noapte, non-stop, în Helmand, o provincie din sudul Afganistanului, împotriva ofensivei sângeroase a talibanilor. Venind cu atacuri frecvente, am reușit să ținem talibanii pe loc și să nu suferim pierderi semnificative. Apoi am fost chemat în Kabul pentru a conduce forțele speciale ale Afganistanului. Dar talibanii deja intraseră în oraș, era prea târziu”, a povestit generalul.

Acum, după ce situația în Afganistan se agravează pe zi ce trece, generalul a ajuns la capătul puterilor: „Sunt obosit. Sunt frustrat. Sunt nervos”.

Comandantul armatei afgane a avut cateva remarci și la adresa președintelui SUA Joe Biden, care a spus că trupele americane nu pot și nu ar trebui să lupte și să moară într-un război în care forțele afgane nu luptă pentru ele însele.

„Este adevărat că Armata Afgană și-a pierdut dorința de a lupta. Dar asta din cauza sentimentului tot mai mare de abandon din partea partenerilor noștri americani și din cauza lipsei de respect din glasul domnului Biden și a cuvintelor spuse în ultimele luni”.

„Mă doare să văd că președintele Biden și oficialii din Occident blameaza Armata Afgană pentru prăbușirea ei, fără să menționeze care sunt de fapt motivele care stau la baza decăderii. Diviziunile politice din Kabul și Washington au sugrumat armata și ne-au limitat abilitatea de a ne face treaba. Pierderea sprijinului logistic de luptă oferit de Statele Unite de-a lungul anilor ne-a paralizat, la fel ca și lipsa îndrumărilor clare din partea conducerii SUA și afgane”, a mai spus generalul.

Prin explicațiile sale, comandantul își dorește să apere onoarea armatei, însă fără a nega defectele ei. Acesta spune că mulți dintre militari au luptat doar ca, în final, să fie lăsați baltă de conducerile americane și afgane.

„Sunt general cu trei stele în Armata Afgană. Pentru 11 luni, am condus trupa 215 Maiwand, am ghidat 15.000 de bărbați în operațiuni de luptă împotriva talibanilor, în sud-vestul Afganistanului. Am pierdut sute de ofițeri și soldați. Din această cauză, așa obosit și frustrat cum sunt, îmi doresc să ofer o perspectivă practică și să apăr onoarea Armatei Afgane”.

„În urmă cu două săptămâni, în timp ce mă luptam să nu scap orașul sudic Lashkar Gah pe mâna talibanilor, președintele Ashraf Ghani m-a numit comandantul Forțelor Speciale ale Afganistanului. Mi-am abandonat trupele fără tragere de inimă și am ajuns la Kabul pe 15 august, fără să știu cât de gravă este deja situația. Apoi, președintele Ghani mi-a mai dat o sarcină în plus, și anume să asigur siguranța în Kabul. Dar nu am avut nici măcar o șansă: talibanii se apropiau, iar președintele a părăsit țara”.

În acel moment, generalul s-a simțit trădat, după cum chiar el a mărturisit. Acesta a explicat că dacă președintele nu ar fi fugit din țară, poate ar fi existat șanse să aibă loc o negociere cu talibanii pentru a exista o perioadă de tranziție. În schimb a rezultat doar haos. „Este un imens sentiment de trădare aici”, a spus Sami Sadat.

Președintele Biden spunea, pe 16 august, că Armata Afgană s-a prăbușit „uneori fără măcar să încerce să lupte”. Însă generalul spune că a luptat până la final. „Am pierdut 66.000 de soldați în ultimii 20 de ani, adică o cincime din forța noastră de luptă”.

Generalul Sami Sadat a explicat pe larg de ce s-a prăbușit, totuși, Armata Afgană.

„În primul rând, acordul de pace din februarie 2020 al fostului președinte Donald Trump cu talibanii, de la Doha, ne-a condamnat. A pus un termen de expirare pe interesul americanilor față de regiunea noastră. În al doilea rând, am pierdut un furnizor logistic și suport de mentenanță, aspecte critice pentru operațiile de luptă. În al treilea rând, corupția din guvernarea președintelui Ghani care a ajuns și la conducerea militară ne-a paralizat mult timp forțele pe teren iremediabil”, a explicat generalul.

Acesta mai spune că acordul dintre Trump și talibani a fost cel care a modelat circumstanțele de a ajunge în situația prezentă. Sami Sadat a menționat că, până să existe acest acord, talibanii nu au câștigat nicio luptă semnificativă în fața afganilor, însă din februarie, armata Afganistanului a pierdut zeci de soldați zilnic.

„Cu toate acestea am continuat să luptăm. Însă, președintele Biden a confirmat în luna aprilie că va respecta planul lui Trump și va stabili condițiile pentru retragerea Statelor Unite. Atunci a început să se ducă la vale. Ne-am pierdut superioritatea față de talibani atunci când sprijinul nostru aerian a dispărut, iar muniția noastră s-a epuizat”.

„Furnizorii ne-au întreținut bombardierele și avioanele de atac și de transport pe tot parcursul războiului. Până în iulie, majoritatea celor 17.000 de furnizori de asistență au plecat. O problemă tehnică însemna acum că aeronavele vor fi puse la pământ”, a mai adăugat generalul.

O altă problemă întâmpinată de Armata Afgană a fost și faptul că furnizorii au luat cu ei și software-ul propriu pe care aceștia se bazau pentru a urmări vehiculele, armele și personalul, dar și sistemele de arme.

„Talibanii se luptau cu lunetiști și dispozitive explozie improvizate, în timp ce noi pierdeam capacitatea armelor aeriene. Soldaților le lipseau resursele necesare pentru a lupta”.

„Retragerea completă și accelerată a președintelui Biden nu a făcut decât să agraveze situația. A ignorat condițiile de bază. Talibanii au avut o dată de încheiere impusă ferm de americani, însă aceștia nu s-au temut de represaliile militare pentru nimic din ceea ce au făcut între timp, simțind lipsa Statelor Unite.

Astfel, talibanii au continuat să urce. Soldații mei și cu mine am îndurat până la șapte bombardamente ale talibanilor zilnic, pe tot parcursul lunii iulie și prima săptămână a lunii august, în provincia Helmand. Totuși, am rămas în picioare”.

Când vine vorba de corupție, generalul spune că americanii nu au putut face prea multe în această privință. Acesta numește corupția ca fiind „tragedia noastră națională” și spune că mulți dintre liderii lor au fost puși din funcție pentru legăturile lor personale, și nu pentru acreditările lor.

„Aceste numiri au avut un impact devastator asupra armatei naționale, deoarece liderilor le-a lipsit experiența militară pentru a fi eficienți sau pentru a inspira încredere bărbaților cărora li s-a cerut să-și riște viața. Întreruperile rațiilor de hrană și aprovizionarea cu combustibil au distrus moralul trupelor mele”.

Cât despre ultimele zile, generalul spune că par a fi ireale. „Sentimentul nostru de abandon și trădare a fost egalat doar de frustrarea pe care au simțit-o și ne-au transmis-o piloții americani care erau obligați să asiste la războiul de la sol, dar nu puteau să intervină”.

Depășiți de atacurile talibanilor, soldații afgani nu înțelegeau de ce forțele americane sunt prezente acolo, dar nu le vin în ajutor.

„Moral eram devastați. În Afganistan, soldații au încetat să lupte. L-am ținut pe Lashkar Gah în lupte acerbe, dar pe măsură ce restul țării a căzut, ne-a lipsit sprijinul pentru a continua lupta și ne-am retras la bază. Trupa mea, care continuase să lupte chiar și după ce am fost chemat la Kabul, a fost una dintre ultimele care a renunțat la arme - numai după căderea capitalei”, a mai povestit generalul.

„Am fost trădați de politici și președinți. Acesta nu a fost doar un război afgan, ci unul internațional, cu mulți militari implicați. Ar fi fost imposibil pentru o singură armată să lupte. Aceasta a fost o înfrângere militară care a venit din eșecul politic”, a spus Sami Sadat în concluzie.