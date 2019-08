Cum i-a păcălit regina Elisabeta a II-a pe câțiva turiști americani. Nu au recunoscut-o

Elisabeta a II-a se plimba în grădina castelului Balmoral din Aberdeenshire, fiind însoțită de agentul Richard Griffin, notează Daily Mail. La un moment dat, s-a întâlnit cu un grup de turiști. Ei nu au recunoscut-o, au întrebat-o dacă locuiește în zonă, iar ea le-a răspuns că, într-adevăr, are casa în apropiere.

Culmea, turiștii au întrebat-o apoi dacă a avut vreodată ocazia să o vadă pe regină, iar Elisabeta, indicând spre agentul care o însoțea, le-a răspuns: „Nu, dar polițistul acesta a văzut-o”.

Richard Griffin lucrează pentru familia regală britanică de mai bine de 30 de ani. El a povestit apoi pentru The Times că turiștii s-au îndepărtat puțin timp după aceea, fără să-și dea seama că au avut-o în față chiar pe regină.

