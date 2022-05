Cum funcționează, de fapt, propaganda rusă pe frontul din Ucraina. Înțelegerea făcută de un jurnalist cu un tanchist

Imago

Forțele ruse și-au întețit atacurile asupra combinatului Azovstal, din Mariupol. Potrivit presei ucrainene, rușii ar încerca un asalt final, pentru a zdrobi ultimul bastion al rezistenței.

În altă ordine de idei, Ministerul Apărării de la Chișinău respinge informațiile apărute în cotidianul britanic „The Times”, potrivit cărora Rusia ar fi luat deja decizia să invadeze Republica Moldova. Totuși, ucrainenii și-au fortificat cu blocuri din beton punctul de trecere cu Transnistria. Separatiștii pro-ruși afirmă că ar fi dejucat luni noapte o tentativă de atac terorist, care ar fi vizat televiziunea și radioul din Mayak.

Dupa o noapte de bombardamente intense, rusii încearcă să ia cu asalt combinatul Azovstal, ultimul bastion al rezistentei ucrainene. Artileria și aviația ruse au pornit atacurile, după ce soldații ucraineni au profitat de o încetare a focului pentru a se muta în poziții de tragere.

Între timp, primii civili evacuați din subteranele combinatului Azovstal au ajuns la Zaporojie, la 200 de kilometri depărtare, în teritoriul controlat de ucraineni.

Oamenii spun că au trecut chiar și prin douăzeci de puncte de control până să ajungă în tabăra de refugiați.

Oleksander Vorotilin, strămutat din Mariupol: „Au bombardat Azosvstal 24 de ore din 24, din aer, de pe mare, de la sol, de pe țărm, au folosit toate munițiile imaginabile”.

Atmosferă de război, creată special pentru presă

O televiziune rusă controlată de stat a difuzat imagini cu trupele ruse care ar fi început o operațiune de curățire a complexului siderurgic Azovstal.

Deloc convingator a fost însă alt ziarist rus, care transmite războiul pe YouTube, având 800.000 de urmăritori. Pățania lui arată cum funcționează propaganda rusă. Așa-zisul jurnalist militar se înțelege cu operatorul unui tun anti-aerian să-i facă atmosferă de război pe durata relatării de la fața locului.

În imaginile video de mai sus, observăm artileria ucraineană lovind tancuri rusești și un lansator de rachete termobarice. La scurt timp după ce lansatorul e atins, încep să zboare rachetele termobarice aflate "pe țeavă".

Americanii susțin că ofensiva Rusiei rămâne anemică și greoaie

Degringolada pare instalată în randul trupelor ruse după ce ucrainenii au distrus un post de comandă lângă Izium. De acolo coordonau rușii asaltul asupra orașelor Sloviansk și Kramatorsk. Două sute de militari ruși au fost uciși, inclusiv un general, al zecelea pierdut de Moscova de la începutul războiului.

Analiștii militari americani și britanici confirmă la rândul lor că, pe frontul din Donbas, ofensiva Rusiei rămâne anemică și greoaie.

Tocmai cand Papa Francisc l-a criticat deschis pe patriarhul Kirill al Bisericii ortodoxe Ruse pentru ca a „devenit băiatul de altar al lui Putin”, controversatul prelat a facut o declarație complet ruptă de realitate.

Patriarhul Kirill: „Nu vrem să ne luptăm cu nimeni. Rusia nu a atacat niciodată pe nimeni. Doar ne aparam granițele”.

În acest timp, în zonele din jurul Kievului, supraviețuitorii dezvăluie traume cutremuratoare, care îi vor marca până la sfârșitul vieții.

În vârstă de 68 de ani, Galina jelește la mormântul nepoatei ei de șapte ani. Anastasia a fost împușcată de un lunestist rus în timp ce familia încerca să fugă din Bucea. Drama s-a petrecut sub ochii bunicii, care o creștea, fetița fiind orfană de mamă.

Galina: „Era tare dragalașă și simpatică, toată lumea o plăcea, era veselă, mereu îmi cerea să-i cânt ceva”.

Altă familie, încă o dramă sfâșietoare. Deși rușii au promis în mod repetat: „Pe soldații capturați îi tratăm cu onoare și înțelegere”.

Dan Zvonyk, un soldat ucrainean de 25 de ani, a fost executat la cinci zile după ce a fost luat prizonier în Mariupol. Rușii au trimis mamei acestuia fotografii cu trupul neînsuflețit.

Anna Zvonyk, mama soldatului ucrainean uciș: „Am dat un țipăt. Ultimul. Simt doar o durere imensă și deărtăciune... Asta e tot”.

Imaginile cu o femeie de 83 de ani pregătind cozonaci de Paște în ruinele casei ei din Horenka au impresionat toată Ucraina. În martie, femeia a retrăit experiențele din al Doilea Război Mondial.

Vira Honcharuk: „Zburau obuzele. Am ferecat ușile și m-am bagat in dulap, acolo am stat toată noaptea, doar cu o sticla de apă. A doua zi dimineață, m-a dus fata în pivniță”.

După retragerea rușilor, Vira s-a întors în satul ei din pribegia forțată în vestul țării.

Vira Honcharuk: „Războiul ne-a unit. Acum, după întoarcere, ne îmbrățișăm întruna. Adevărul e că nu știam să prețuim viața de dinainte de război”.