Cum au ajuns românii să fie inamicii principali în Mexic. Gruparea care controlează Riviera Maya

După ore şi chiar zile de teroare şi umilinţe, cei peste 100 de români blocaţi pe Aeroportul Internaţional din Cancun - în urma unor verificări severe impuse de autorităţile de acolo - au fost lăsaţi să intre în Mexic.

Deşi nimeni nu a recunoscut oficial, FBI şi CIA ar fi emis alerte pe numele unor conaţionali şi de aici au pornit problemele. Cinci dintre cei vizaţi au primit interdicţie în Cancun şi au fost trimişi în România.

În Mexic, grupările criminale din care fac parte şi români creează de mulţi ani probleme. Au fost implicate în clonare de carduri, furturi de sute de milioane de dolari şi introducerea ilegală în Statele Unite a sute de migranţi.

Blocaţi - unii dintre ei mai mult de două zile - pe Aeroportul Internaţional din Cancun - Mexic, turiştii români s-au bucurat, joi, în sfârşit, de soarele de pe Riviera Maya. Autorităţile le-au permis intrarea în ţară în urma intervenţiilor Ministerului Afacerilor Externe - unele făcute în limbaj diplomatic dur.

Alerte de securitate pentru cinci români

Gabriel Horț, turist: "Am fost eliberaţi de autorităţile mexicane. Am ales să rămânem în Mexic. Am venit la hotel, ceea ce îmi doresc este un duş şi să dorm într-un pat. A fost o experienţă îngrozitoare, umilitoare - aş putea spune."

Cinci dintre românii care încercau să intre în Mexic aveau emise pe numele lor alerte de securitate. Lor nu li s-a permis accesul urmează să ajungă înapoi în ţară. Despre suspiciunile care planează asupra lor, autorităţile locale nu au suflat o vorbă.

Turiştii romani opriţi pe aeroport au vorbit însă despre verificări făcute în bazele de date ale FBI şi CIA.

Românii care au furat sute de milioane de dolari de la turiști

În februarie, anul trecut, Biroul Federal de Investigaţii a cerut Unităţii de Informaţii Financiare din Mexic să cerceteze

operaţiunile de spălare a banilor ale unei grupări criminale din care fac parte români.

Gruparea a fost implicată în furturile de bani din bancomatele din Riviera Maya, Puerto Vallarta şi Tijuana.

Liderul reţelei ar fi Florian Tudor - poreclit "Rechinu” - un român rezident permanent în Mexic. Jurnaliştii de la Proiectul pentru Raportarea Crimei Organizate şi Corupţiei susţin că gruparea coordonată de "Rechinu" ar fi furat sute de milioane de dolari prin montarea de dispozitive de clonare a cardurilor în bancomatele mexicane.

"O sursă spune că erau o sută de bancomate compromise. Fiecare clonă câte o mie de carduri lunar. 200 de dolari, în medie. 20 de milioane de dolari lunar. 240 de milioane pe an, adică 12 la sută dintr-o piaţă estima la 12 miliarde de dolari. Gruparea de pe Riviera Maya este în topul operaţiunilor de skimming", potrivit OCCRP și RISE Project.

Cum acționa gruparea "Rechinului"

Jurnaliştii OCCRP susţin că operaţiunea Rechinului în Mexic era sofisticată. Gruparea a încheiat un contract cu o bancă importantă, a cărei imagine fusese Ronaldinho şi prin intermediul unei firme făcute cu acte false a instalat bancomate compromise, cu dispozitive de clonare a cardurilor integrate.

"TopLife avea licenţele, contractul cu MULTIVA şi acces la bancomate, condiţii ideale de fraudă pentru echipa Rechinului", arată investigația OCCRP și RISE Project.

Brian Krebs, jurnalist: "Au vizat hotelurile în care stăteau turişti străini, pentru că nu voiau să fure bani de la mexicani. Voiau să fure bani de la americani."

Cu banii obţinuţi fraudulos, Rechinul ar fi construit pe Riviera Mexicană două blocuri, şi-ar fi cumpărat terenuri în Brazilia, iar la noi voia să ridice un hotel. Gruparea a trimis sume mari şi în ţară. O parte din bani au fost investiţi în terenuri, construcţia de clădiri, autoturisme şi ceasuri scumpe. Alţii au fost îngropaţi...

Acum trei ani, autorităţile au interceptat o discuţie între unul dintre membrii grupării Rechinului şi mama lui din România.

„Poţi să îmi scoţi 20 de mii?”

„Nu pot, să mor. Nu pot, că trebuie cineva să sape că a dat îngheţul.”

"Rechinu" ar fi comandat asasinarea unui membru al grupării

Craiova. Iulie, 2019. Localitatea de origine a lui Florian Tudor. Trupele speciale ale poliţiei au descins la mai multe adrese din oraş într-o anchetă a procurorilor DIICOT şi FBI. Cinci membrii ai grupării conduse de "Rechinu'" au fost apoi reţinuţi.

Ofițer BCCO: "Aveau rolul de a pedepsi persoanele din grupare care nu ascultau ordinele sau care doreau să se retragă.

"Rechinu'" este acuzat că ar fi comandat asasinarea lui Sorinel Marcu - membru al grupării. Bărbatul a fost împuşcat de un mexican în 2018. Era la volanul maşinii lui, în Cancun.

Potrivit jurnaliştilor de la krebsonsecurity.com, Sorinel Marcu ar fi fost ucis pentru că se pregătea să colaboreze cu FBI.

Tatăl lui Sorin Marcu: "Îi avertiza pe turiştii de acolo: “Nu băgaţi cardul că rămâneţi fără bani.” FBI-ul ştia, fiul meu îi contactase încă din 2015. Asta l-a înfuriat pe Rechinul."

Afacerea secundară: traficul de persoane

Rechinul şi banda lui nu se ocupau doar cu fraudele bancare. Ei puseseră la cale şi o reţea de trafic de persoane împreună cu un alt interlop, Filip Sardaru, stabilit în Canada.

Traficanţii aduceau români pe Aeroportul din Cancun unde gruparea lui Rechinu mituire cel puţin un agent de imigraţie care trecea astfel cu vederea neregulile din documentele de călătorie şi permitea accesul în Mexic conaţionalilor noştri.

Aceştia erau apoi preluaţi cu autobuzele de la aeroport şi transportaţi în oraşe de graniță, precum Tijuana, Mexical sau Ciudad Miguel Aleman.

Făceau aproape 2 zile pe drum şi apoi erau cazaţi la hoteluri rezervate de traficanţi. Mai apoi, cu ajutorul unor călăuze mexicane, treceau pe jos, în mod fraudulos, graniţa în Statele Unite ale Americii.

Cu toţii aveau ordin să şteargă mesajele din telefon şi să arunce de urgenţă SIM card-urile, în cazul în care erau prinşi de autorităţi.

Traficanţii câştigau cel puţin 2.000 de euro pentru fiecare persoană adusă ilegal în America, prin reţeaua care funcţiona încă din 2012.

Potrivit Serviciului American pentru Controlul Imigraţiei, numai în 2012 gruparea Rechinului ar fi ajutat să intre ilegal din Mexic în SUA aproape 800 de români.

Autorităţile române ştiu că "Rechinul" este cercetat în libertate. În primăvara anului trecut a ţinut o conferinţă de presă după ce poliţia confiscase din casa lui din Cancun mai multe milioane de dolari. A susţinut că a fost victima unui jaf.

Florian Tudor “Rechinu”: "Ne-au furat bunuri şi bani în valoare de 67 de milioane de pesos. "

Despre Florian Tudor există informaţii că ar avea 3 neveste. Una dintre ele ar fi rudă cu un mexican care ar avea legături cu celebrul cartel de droguri de la Sinaloa, condus de "El Chapo" până în 2016.

MAE recomandă evitarea călătoriilor în Mexic

Dincolo de problemele făcute de conaţionalii noştrii, într-un mesaj pe Twitter, ministrul mexican de externe, Marcelo Ebrard, a transmis că românii sunt bineveniţi întotdeauna în Mexic. Mesajul a fost postat la câteva ore după problemele apărute pe aeroportul din Cancun. Ministerul Afacerilor Externe recomandă însă românilor să nu meargă în Mexic. La fel şi cei care au agenţii de turism.

Cristian Barhalescu, directorul unei agenții de turism: “Doar ce care au viză de SUA, îi sfătuim să meargă spre Mexic pentru că în aceste condiţii nu au niciun fel de probleme. Este clar, le este foarte teamă că mulţi ar dori să treacă graniţa spre SUA sau că ar fi implicaţi în diverse activităţi antisociale."

În ultimele luni, Mexicul devenise una dintre destinaţiile exotice solicitate de români, pentru că nu solicită test COVID-19 şi nu este nevoie de carantină la revenirea în ţară.