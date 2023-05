Cum arată primul avion de linie construit de China. A efectuat cu succes zborul de inaugurare | GALERIE FOTO

Beijingul speră ca avionul de tip C919 să rivalizeze cu aeronavele străine cele mai populare - Boeing 737 MAX şi Airbus A320.

”În viitor, majoritatea pasagerilor va putea să aleagă să călătorească la bordul aparatelor mari de concepţie naţională”, pledează televizunea chineză de stat CCTV.

Aronava care a efectuat zborul MU9191 al companiei China Eastern Airlines a aterizat ”uşor” pe Aeroportul Internaţional din Beijing, cu aproximativ 40 de minute mai devreme, către ora locală 12.30 (7.30, ora României), potrivit CCTV.

Zborul ”a fost extrem de fluid, confortabil şi memorabil. Cred că mi-l voi aminti mult timp”, a declarat CCTV un pasager, la bordul avionului, după aterizare.

Avionul a decolar de pe aeroportul Hongqiao din Shanghai, duminică dimineaţa, potrivit unor imagini difuzate de post, care preciza că la bord se aflau 130 de pasageri, scrie news.ro.

Înainte de decolare, presa de stat a prezentat zeci de pasageri adunaţi pe aeroportul din Shanghai, pentru a admira aeronava albă, cu linii elegante.

Ei au urcat apoi la bordul avionului care, după ce a rulat pe pistă, a decolat.

Grupul de pasageri a primit bilete de îmbarcare roşii, iar la bord o fastuoasă ”masă tematică”, pentru a sărbători evenimentul, potrivit CCTV.

China's self-developed large passenger aircraft C919 completed its first commercial flight from Shanghai to Beijing on Sunday.

After years of testing, the commercial operation of C919 marks a major breakthrough in the development of China's civil aviation industry. pic.twitter.com/L2xQQmFVgF