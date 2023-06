Cum ar rezolva Donald Trump războiul din Ucraina în „24 de ore”. „Nu ar fi făcut-o dacă eram eu. A făcut-o după ce am plecat”

Trump a făcut această afirmație în timpul unui interviu în exclusivitate, în cadrul emisiunii „Special Report” de la Fox News, descriindu-i prezentatorului Bret Baier conversația, când i-a spus lui Putin că o invazie în Ucraina va fi o „catastrofă” și că „va plăti cu vârf și îndesat”.

„Cu Putin, am o relație foarte bună. Adică, nu am mai vorbit cu el de mult timp, dar am avut o relație foarte puternică”, a declarat fostul președinte Donald Trump, atunci când a fost întrebat cum va pune capăt războiului în 24 de ore, așa cum a declarat în numeroase ocazii.

Când a fost întrebat despre invazie, fostul președinte a spus despre Putin: „Nu ar fi făcut-o dacă eram eu. A făcut-o după ce am plecat eu. M-am gândit că ar putea să o facă. Uite, am vorbit cu el. I-am spus că, dacă o faci, vei plăti cu vârf și îndesat. Va fi o catastrofă. Nu o face!”.

Donald Trump a mai declarat că l-ar fi amenințat pe Putin că va lua măsuri dacă va porni un război în Ucraina.

„I-am spus că voi face ceva. El a spus: Nu, nu, nu, nu, nu vei face asta. I-am spus: O voi face, Vladimir, o voi face. O voi face”.

Trump, de asemenea candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a spus că Putin credea „poate 10%” din ceea ce spunea, dar că 10% era „tot ce aveai nevoie” pentru a opri invazia. „Abia după ce am plecat [din funcție] ați început să auziți despre asta”, a adăugat el.

Când a fost întrebat dacă crede că Ucraina este o țară separată de Rusia, Trump a afirmat că este, dar că înainte era o singură țară și că „lui Putin îi plăcea așa”.

În ceea ce privește conflictul actual, Donald Trump a declarat că nu se va pronunța cu privire la ceea ce ar putea fi implicat într-o negociere între cele două țări - cum ar fi păstrarea controlului asupra Crimeei de către Rusia - deoarece ar „împiedica o negociere”.

Cu toate acestea, el a spus că ar putea negocia un armistițiu al conflictului „în 24 de ore”.

„Dar vă spun, în 24 de ore - asta am făcut. Am devenit foarte bogat făcând înțelegeri. Foarte bogat. Și știți ce? Mult mai mult decât înțeleg oamenii. Și asta este ceea ce fac eu”, a mai declarat Trump.

„Aș fi negociat o înțelegere în 24 de ore, și i-aș fi spus ceva lui Zelenski, apoi i-aș fi spus ceva lui Putin, și l-aș fi dus într-o cameră și i-aș fi spus din nou, și din nou”, a spus Trump.

„Aș încheia o înțelegere foarte repede. Și știți ce? Moartea s-ar opri și distrugerile s-ar opri pentru că, uite, Ucraina a fost nimicită”, a mai declarat fostul președinte.

Sursa: Fox News Etichete: , , , , Dată publicare: 20-06-2023 16:03