Cum a răspuns Kamala Harris la „acuzația” că ar fi o „femeie fără copii, dar cu multe pisici”

Ea le-a răspuns la un podcast, ”Call her daddy”, foarte ascultat de ”Gen Z” - tineri născuţi în perioada cuprinsă între sfârşitul anilor '90 şi începutul anilor 2010 - în cadrul unui tur de presă intensiv cu o lună înainte de alegerile prezidenţiale,relatează The Huffington Post.

Prezentatoarea Alex Cooper i-a amintit declaraţii ale guvernatoarei republicane a statului Arkansas Sarah Huckabee Sanders.

”Copiii mei îmi permit să fiu umilă. Din nefericire, Kamala Harris n-ar nimic pentru ca să rămână umilă”, a atacat-o conservatoarea.

Kamala Harris este căsătorită cu Doug Emhoff, care are doi copii dintr-o căsătorie anterioară.

‘This Is Not The 1950’s’: Kamala Harris Goes On ‘Call Her Daddy’ Podcast to Hit Back at Sarah Huckabee Sanders For ‘Childless Cat Lady’ Attack https://t.co/GZfmTEcJO9