Cum a fost salvată o femeie din Canada de cățelușa sa. Martor: „A fost impresionant”

O căţeluşă în vârstă de un an, din Canada, pe nume Clover, i-a salvat viaţa stăpânei care a leşinat pe stradă. Acum este vedetă, după ce povestea a apărut în presa din întreaga lume.

În timp ce îşi plimba animalul de companie prin cartier, o tânără din Ottawa a leşinat şi a căzut la marginea şoselei. Clover, căţelușa din rasa Ciobănesc de Maremma, a intrat imediat în acţiune.

Haley Moore, proprietara câinelui: „Tot ce îmi aduc aminte este că m-am trezit în ambulanţă şi eram de-a dreptul confunză şi mă gândeam: ce se întâmplă?”.

Căţeaua s-a apropiat de fată să verifice dacă mai mişcă. S-a eliberat apoi din lesă şi, fără să ezite, a trecut la acțiune. S-a pus în mijlocul şoselei încercând să oprească o maşină.

Dryden Oatway, şoferul: „A fost impresionant, câinele Clover mi-a blocat calea, m-a oprit din drum. S-a aşezat în mijlocul şoselei ca să oprească maşina”.

Şoferul a ieşit intrigat din maşină, să vadă ce se întâmplă. A observat fata căzută şi, la rândul lui, a încercat să găsească ajutor.

Dryden Oatway, şoferul: „Aşa că am sunat la cea mai apropiată uşă cât am putut de repede. Am venit înapoi la ea şi am întors-o pe spate şi am încercat să îi ţin capul drept”.

În tot acest timp, câinele a căutat întăriri. Imediat a atras atenţia unei alte persoane din apropiere.

Persoană care a venit în ajutor: „E un lucru bun că au câinele, pentru că este un prieten de nădejde”.

A fost chemată o ambulanţă, iar medicii i-au acordat primul ajutor fetei. Încă nu ştie ce i-a cauzat starea de rău, dar tânara e sigură că are pe cine să se bazeze în caz că i se mai întâmplă ceva.

Haley Moore, proprietara câinelui: „Mă simt de zece ori mai în siguranţă. Ştiu că ea va fi acolo pentru mine”.

Căţeluşa este vedetă în presa internațională. Povestea ei a apărut inclusiv în publicații și la posturi de televiziune faimoase din Marea Britanie și din Statele Unite. Iar in familie a devenit un erou care primește toata atenția.