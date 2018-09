Cum a fost întâmpinată de Macron românca desemnată la conducerea Ministerului Sporturilor

Fosta înotătoare de origine română, Roxana Mărăcineanu, a preluat funcţia de ministru al Sporturilor, în Guvernul de la Paris.

În discursul său, le-a mulţumit părinţilor că i-au oferit şansa să trăiască liber, emigrând în Franţa în 1984. Miercuri, la ședința de Guvern săptămânală, președintele Emmanuel Macron i-a urat personal bun-venit în echipă.

La preluarea mandatului, în prima sa declaraţie în calitate de ministru, Roxana Maracineanu a mulţumit părinţilor şi a făcut o reverenţă graţioasă ţării de adopţie.

Roxana Mărăcineanu, ministrul francez al Sporturilor: „Nu există mod mai frumos de a răsplăti Franţa pentru ceea ce mi-a dat de când am ajuns aici, în 1984, la vârsta de nouă ani, din România. Părinţii mei aveau atunci vârsta pe care o am eu azi, nu vorbeau deloc franceză şi nu cunoşteau pe nimeni aici. Le mulţumesc că ne-au permis mie şi fratelui meu să ne trăim viaţa în mod liber.”

Deşi trăieşte în Franţa din copilărie, Roxana Mărăcineanu n-a retezat niciodată legăturile afective cu ţara de origine. La competiţiile internaţionale, sportiva îşi simţea inima împărţită între Franţa şi România natală.

„Când am concurat împotriva unei românce, n-am fost capabilă s-o înving. Şi niciodată n-am fost atât de emoţionată ca atunci când, pe podium fiind, am auzit imnul românesc, deşi nu-mi era destinat mie", a spus ea despre olimpiada din 2000 de la Sidney, când a fost învinsă de Diana Mocanu.

Noul ministru francez al Sporturilor vine frecvent în vacanţă în România, pentru ca fetele ei şi băiatul să-şi cunoască rădăcinile materne.

Campioana mondială, campioană europeană, vice-campioană olimpică: în bazin, Roxana Mărăcineanu a cucerit aproape tot. Acum are şansa să-şi dea măsura în politica şi administraţie. Preşedintele Emmanuel Macron i-a salutat miercuri, la şedinţa săptămânala a Executivului, intrarea în echipa guvernamentală.

Emmanuel Macron, preşedintele Franţei: „Îi urez bun venit doamnei ministru alături de noi la această masă.

Cunoaşteţi toate provocările acestui sector şi ale acestui frumos minister: de la pregătirea la nivel de performanţă pentru Jocurile Olimpice, până la transformările sportului francez iniţiate de acest Guvern, dificultăţile nu sunt mărunte.”

La sfârşitul carierei sportive, Roxana Mărăcineanu a studiat management şi s-a implicat energic pentru susţinerea înotului. Strădaniile ei n-au trecut neobservate, iar în iulie i se ceruse să pună la punct un plan pentru promovarea înotului în şcoli şi reducerea cazurilor de înec.

