Cum a fost adus la tribunal un tânăr care a agresat o judecătoare în timpul unei ședințe | VIDEO

Deobra Redden a ieşit din anonimat, miercuri, atacând-o pe judecătoarea Mary Kay Holtus.

El a sărit peste estadă după ce a înţeles că aceasta se pregătea să-l trimită în închisoare într-un dosar agresiune, după care a fost imobilizat cu greu de către agenţi de securitate şi membri ai personalui tribunalului.

Incidentul, filmat, a devebit rapid viral pe reţele de socializare.

După ce a petrecut mai multe zile în celulă, bărbatul în vârstă de 30 de ani a fost condamnat până la urmă, luni, la patru ani de închisoare, într-o şedinţă sub înaltă supraveghere.

Inculpatul a revenit la bară escortat de şase poliţişti.

#WATCH : Deobra Redden, who Clark County District Court Judge Mary Kay Holthus last week, is back in court in front of the same judge. This time he enters the courtroom wearing shackles, handcuffs, a spit mask, and gloves #DeobraRedden #MaryKayHolthus #LasVegas #LasVegasjudge pic.twitter.com/ctYtgAqvFg