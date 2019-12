Cum a apărut Carmen Iohannis la recepția găzduită de Regina Elisabeta a II-a

La recepția oferită de Regina Elisabeta a II-a, la Palatul Buckingham, preşedintele Klaus Iohannis a venit împreună cu soţia lui, Carmen. Cei doi au schimbat câteva cuvinte cu Donald și Melania Trump.

Suverana britanică i-a poftit la palat pe toţi șefii de stat ori de guvern veniți la Londra pentru aniversarea de 70 de ani de la înființarea Alianței Nord-Atlantice.

The Princess Royal, The Duchess of Cambridge and The Duke and Duchess of Gloucester meet NATO leaders, members of delegations and @NATO staff in the Picture Gallery. pic.twitter.com/JfLmO8Wk56