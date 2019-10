A tras pe dreapta un șofer, dar a fost șocat când a văzut roata. Reacția unui polițist

Ofițerul de la Poliția Locală din Derby a observat că unul din cauciucurile autoturismului era plin de umflături și l-a tras pe dreapta pe șofer. Acesta a scăpat însă fără amendă, iar polițistul i-a recomandat să se oprească la un service din apropiere și să își schimbe anvelopa, scrie Derbyshire Live.

Recruitment Open

Being a Public Protection Officer our first duty is keeping people safe. Whether that's promoting a healthier environment or going above and beyond like Officer 9712, now you can do the same.

Join us and be the best #HereForDerby #PPOhttps://t.co/LdZDSWM38L https://t.co/JUs8OkFaIJ