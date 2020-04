Credincioșii din Rusia au ignorat izolarea. Cum au fost surprinși la slujba de Înviere

În vestul Siberiei, la Krasnoyarsk, zeci de persoane s-au înghesuit pe treptele catedralei, apoi au luat parte la o procesiune în care nu au ținut cont de distanțarea socială.

Situații asemănătoare au fost la Soci, Kineshma, Stavropol, Vladivostok, precum și în Estul Ucrainei, la Donețk, mai scrie Daily Mail. În unele cazuri, credincioșii au încercat să păstreze distanța între ei.

So much for social distancing! Orthodox Christians defy lockdown to go to Easter services - including Putin who visited private chapel - as Russia's daily infection rate soars by 6,060 to 42,853 via https://t.co/7Kl0OCajxX https://t.co/iimTyNgH2K

În Rusia, țară cu 150 de milioane de ortodocși, populația a fost îndemnată să petreacă Paștele acasă. În Moscova, care înregistrează cele mai multe cazuri de coronavirus, bisericile au fost închise, iar slujba Patriarhului Kirill a fost televizată. ”Deși biserica e goală, suntem împreună, o mare familie de credincioși ortodocși”, a spus acesta.

Vladimir Putin a sărbătorit Învierea în capela privată din reședința de la Moscova. Președintele Rusiei a transmis un mesaj video cu ocazia Paștelui în care a afirmat că autorităţile au sub control criza legată de coronavirus, informează Reuters, citată de news.ro.

Putin is rocking the fireside chat genre this year. (this would be his Easter speech to the country, ergo Easter eggs at the tips of his finger) pic.twitter.com/J7u5yLYZBT