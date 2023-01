Creatura misterioasă peste care a dat un scafandru, în adâncul oceanului: „Dacă m-ar fi prins, nu aș mai fi scăpat” | VIDEO

Animalul înota la suprafața apei, într-o zonă cu multe alge marine, potrivit newsweek.com.

„Se întâmplă foarte rar să-i vezi în viață”, a declarat bărbatul.

Imaginile surprinse de Yosuke arată un calamar uriaș înotând chiar sub linia apei, cu tentaculele lungi.

A couple diving near the Sea of #Japan coast have captured rare images of a giant #squid. Wild????pic.twitter.com/QEZ81I7wg4