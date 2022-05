FOTO. O creatură marină gigant a fost descoperită pe o plajă din Africa de Sud

Twitter

O creatură marină uriașă a fost găsită pe o plajă din Kommetjie, Africa de Sud, în urmă cu câteva zile. Este vorba despre o specie de calamar gigant, care trăiește în adâncurile oceanelor.

”A fost incredibil să văd asta”, a declarat Alison Paulus, rezidentă din Cape Town și fondatoare a organizației pentru conservarea faunei sălbatice ”Volunteer and Explore”, pentru Live Science.

”Corpul avea în jur de 2,2 metri, iar cu tentaculele și brațele sunt sigură că s-ar fi întins până la 3,5 metri” - a mai spus ea.

This giant Squid washed up on the Beach at Kommetjie during the night. CapeTown pic.twitter.com/gTqY0wArPW — Visual Idea | Software Empresarial Libre (@visualideasv) May 4, 2022

Calamarii giganți sunt printre cele mai evazive animale de pe planetă. Ei trăiesc în ocean la adâncimi cuprinse între 1.000 și 3.000 de picioare (300 până la 1.000 de metri) și doar foarte rar se ridică la suprafață.

Timp de secole, singurele informații pe care oamenii de știință le-au avut despre aceste creaturi au provenit din studierea carcaselor de pe plaje sau din rămășițele găsite în burțile balenelor.

Primele fotografii ale unui calamar gigant viu au fost surprinse abia în ​​2004, potrivit National Geographic.

Observarea unui calmar uriaș pe o plajă din Africa de Sud este foarte rară. Un pui de calamar uriaș, frumos conservat, a apărut lângă Cape Town în 2020, potrivit Washington Post.

Un alt exemplar adult ajuns la țărm în aceeași zonă, în 1992, avea puțin peste 9 metri lungime, a declarat Devon Bowen, manager la Two Oceans Aquarium din Cape Town, pentru site-ul de știri din Africa de Sud Independent Online (IOL).

Calamarul găsit acum a ajuns pe plajă după ce - cel mai probabil - a suferit răni, posibil de la întâlnirea cu o barcă comercială sau o navă de pescuit.

„Am putut vedea o tăietură lungă deasupra tentaculelor sale, despre care presupunem că era de la elicea unei bărci”, a spus Paulus.

Giant squids are among most elusive animals on the planet.Beachgoers in Kommetjie,South Africa encountered a giant squid carcass at Long Beach. Live Science website reports it as about 2.2 metres [7.2 feet] with tentacles and arms Ito 3.5 meters [11.5 feet]."

Photo Live Science pic.twitter.com/qO1Oo4cjZ1 — Tom MacSweeney (@TomMacSweeney) May 4, 2022

Investigațiile efectuate de profesioniștii în domeniul animalelor sălbatice au arătat că animalul era o femelă.

„Aș spune că cel mai probabil a fost lovită de o navă în timp ce se afla la suprafața mării”, a declarat Jon Friedman, ofițer pentru animale sălbatice de la Cape of Good Hope Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA), pentru IOL.