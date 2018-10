Creatorul unui pătuţ pentru copii în care un bebeluş a murit sufocat, condamnat la închisoare

Oscar Abbey, în vârstă de şapte luni, a fost găsit decedat de părinţii săi în luna noiembrie 2016 după ce capul i-a rămas blocat în timp ce încerca să se târască printr-un spaţiu îngust al patului, conform informaţiilor prezentate la audierile de la tribunalul din Leeds.

Potrivit procurorilor, Craig Williams, proprietarul companiei Playtime Beds Ltd care a vândut părinţilor pătuţul, le-a oferit acestora asigurări că este potrivit pentru copii cu vârsta de şase sau şapte luni.

Producătorul din oraşul Rotherham, comitatul South Yorkshire, a continuat să realizeze obiecte similare chiar şi după decesul lui Oscar şi nu a adus modificări modelului, conform informaţiilor prezentate la audieri.

Procurorul John Elvidge a susţinut că acuzatul a demonstrat ''o atitudine complet indiferentă faţă de siguranţa copiilor mici, chiar şi după ce a fost vizitat de poliţie în legătură cu decesul lui Oscar''.

Judecătorul Martin Spencer a declarat la momentul pronunţării verdictului că Williams, în vârstă de 37 de ani, tată a trei copii, a purtat o ''responsabilitate semnificativă'' pentru decesul lui Oscar.

