Coronavirus lume LIVE UPDATE, 6 mai. Anglia a depășit 32.000 de decese

Coronavirus lume LIVE UPDATE 6 mai 2020. Regatul Britanic a devenit țara europeană cel mai sever lovită de pandemie. Are 32 de mii de decese, cu trei mii mai multe decât Italia.

Pe de altă parte, Grecia a înregistrat un număr foarte mic de bolnavi în ultimele luni, iar autorităţile se pregătesc să repornească turismul.

Însă oaspeții vor fi primiți abia din iulie.

Coronavirus lume LIVE UPDATE 6 mai 2020

Aflate în colțuri opuse ale Europei, Marea Britanie și Rusia sunt cot la cot în topul nefast al statelor afectate de coronavirus. Regatul are cel mai mare număr de morți din Europa - peste 32.000. Iar Rusia are cea mai mare creștere a bilanțului cazurilor noi de la o zi la alta - peste 10.000 în 24 de ore.

Moscova se confruntă și cu alte probleme: lipsa echipamentelor de protecție din spitale și zvonuri despre așa-zise accidente ale unor doctori care au criticat Guvernul.

Matthew Chance, corespondent CNN: "Un medic care a criticat condiţiile din spitalul său pe reţelele sociale se luptă pentru propria viaţă după ce a căzut de la etajul doi. Ceea ce provoacă multe speculaţii pe reţelele sociale e faptul că e al treilea medic rus care a căzut în condiţii misterioase pe geam, în ultimele săptămâni".

Franța se pregătește să ridice primele restricții



La o lună după ce a atins vârful pandemiei, Franța se pregăteste pentru ridicarea primelor restricții - pe 11 mai. Printre altele, școlile își vor deschide porțile, dar în anumite condiții. Unii părinți sunt dispuși să își lase copiii să se întoarcă în clase, alții sunt mai rezervați.

Mămică de copil: "Am decis să îi trimitem înapoi la școală. Credeam că e important pentru ei să se întâlnească din nou cu prietenii lor, să-și găsească punctele de referință și să-și continue educația".

Cecile Bardin, mama: "Cred că întoarcerea copiilor înapoi la școală e o idee bună, dar întrebarea e "când"? Nu e prea devreme? Acest lucru trebuie să se facă în condiții sanitare sigure."

Altă mămică de copil: "Trebuie să ne întoarcem la muncă. Soțul meu are contract și eu lucrez ca freelancer. De când au anunțat ridicarea restricțiilor avem tot mai mult de muncă și e dificil să ne ocupăm de toate, e unul dintre motivele pentru care o să-i trimitem la școală".

Grecia implementează noi metode de testare

Și Grecia se pregăteste să elimine unele dintre restricții. În paralel, implementează noi metode de testare.

Toți cei ajunși pe aeroportul internațional din Atena au parte de această primire nu tocmai tandră. Dar merită osteneala. Grecia a întrecut toate așteptările. La o populație de 11 milioane de locuitori, are sub 150 de decese și puțin peste 2.600 de infectari. Deși are, ca și Italia, o populație îmbătrânită și un sistem medical șchiop.

Până zilele trecute, pentru orice ieșire din casă, trebuia să te înregistrezi în aplicația lansată de guvern. Trebuia să bifezi un număr, în funcție de motivul ieșirii: farmacie, băcănie ori mișcare în aer liber.

Într-un spital, doar 20 la sută din unitatea de terapie intensivă este folosită. Și asta datorită măsurilor luate rapid. Mai mult, niciun un doctor și nicio asistență nu s-au îmbolnăvit.

Kyriakos Mitsotakis, prim-ministru Grecia: "Sperăm că, la nivel european, oamenii vor fi testați înainte să zboare, apoi aici îi vom monitoriza, fie că vor face un test anticorpi sau un test de tip PCR. Dar, cel mai probabil, vacanța de vară va fi diferită față de cum erau oamenii obișnuiți în anii trecuți în Grecia. În cel mai bun scenariu, sezonul estival se va deschide în Grecia pe 1 iulie. Ne pregătim pentru acest lucru, dar depinde mult de companiile aeriene".

Puține sectoare au fost lovite mai rău de pandemie decât industria aeronautică. Cel mai mare grup european, Lufthansa, se zbate să rămână pe linia de plutire. În prezent, doar 1 la sută dintre cursele companiei nu sunt anulate.

Fred Pleitgen, Frankfurt: "Grupul Lufthansa spune că din cele 760 de avioane, 700 sunt țintuite la sol și nici nu sunt semne că vor zbura din nou prea curând. Lufthansa are nevoie de asistență financiară din partea guvernului pentru a supraviețui".

Dacă pasagerii lipsesc, zboară în schimb aparatele cargo ale Lufthansa, mai cu seamă pentru transportul de materiale medicale. Comenzile sunt chiar foarte mari, iar unele aparate de pasageri au fost adaptate pentru a transporta marfă dintr-un stat în altul. Până la urmă, solidaritatea este unul dintre conceptele pe care mizează Uniunea Europeană în lupta cu virusul.

Ursula von der Leyen, Președintele Comisiei Europene: "Trebuie să spun că este emoționant să văd o așa mare solidaritate și faptul că ne ajutăm reciproc. Așa cum medicii din Polonia și România merg în Italia, iar paciențIi din Italia sunt tratați în Germania și Franța."

Până când viața își va relua cursul cât mai aproape de normalitate, oamenii încearcă să se descurce așa cum pot. Doi îndrăgostiți din Germania s-au căsătorit în parcarea unui cinematograf drive-in, iar invitații i-au felicitat de la o distanță sigură, din mașini.