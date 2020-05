Coronavirus în Rusia. Lipsă de echipamente medicale și medici care cad de la etaj

Pentru a patra zi la rând, Moscova a raportat peste 10.500 de cazuri noi de infectare.

Asta în timp ce se întețesc speculațiile despre așa-zise accidente ale unor doctori care s-au plâns de condițiile de muncă.

Mai mulți medici din Rusia au căzut de la etajele spitalelor în care lucrau

Din spatele măștilor, medicii ruși se plâng că nu au suficiente echipamente de protecție. Un medic spune, în plus, că poliția l-a acuzat că răspândește minciuni.

Un alt medic, pe nume Alexander Shulepov, povestește că, deși testat pozitiv, a fost silit să vină bolnav la muncă. Acum lupta pentru viața lui, după ce a căzut în mod misterios de la etajul al doilea al spitalului.

Cu puțin timp înainte de plonjarea inexplicabilă în gol, retracta complet ce tocmai declarase alături de colegul lui.

Alexander Shulepov: „Eram doar copleșit de emoții și îngrijorat pentru sănătatea mea. Firește că am fost scos din ture și n-am mai tratat pacienți.”

Shulepov nu e însă singurul medic rus care s-a prăbușit de la fereastră. La începutul lunii aprilie, directoarea unui spital din Siberia a murit după ce a căzut de la fereastră chiar în cursul unei întâlniri cu oficiali regionali.

Potrivit presei locale, femeia s-a opus transformării unității medicale în spital exclusiv pentru COVID-19, invocând lipsa echipamentelor.

Coleg doctoriță moartă: „E foarte ciudat. Era o femeie bună, blândă. Poate, cu toată povestea asta cu pandemia, făceau presiuni asupra ei cu tot felul de solicitări:"Fă aia! Fă ailaltă!"

Cadrele medicale vorbesc despre presiunile la care sunt supuși

Și o altă doctoriță știe multe despre presiunile făcute asupra medicilor.

Conduce sindicatul doctorilor și e un critic acerb al felului în care autoritățile au gestionat criză. Luna trecută a fost luată pe sus și arestată pe când încerca să livreze măști unor colegi.

Anastasia Vasilyeva, Sindicatul Medicilor: „Nu cred că vânează cineva doctori. E mai degrabă vorba de distrugerea sistemului nostru medical. E foarte dificil să tratezi pacienți în asemenea condiții…”

Iar dovezi sunt cu duiumul. Cadrele medicale infectate cu coronavirus erau ținute în spălătoria unui spital din sudul Rusiei, pentru că saloanele erau pline cu pacienți. Unii doctori se plâng că stau în tură zile întregi, iar ambulanțierii spun că așteaptă și zece ore să le fie preluați pacienții.

Tot mai mulți medici își fac curaj să povestească despre amploarea crizei din spitale. O unitate de terapie intensivă pentru cei cu forme grave de COVID-19 a fost amenajată în spitalul de Chirurgie Cardiovasculară Bakulev din Moscova.

Medicii ruși au învățat din mers despre coronavirus

Ca în toate spitalele din lume, doctorii ruși au învățat din mers despre boală.

Alexey Dorogeyev, head of the COVID-19 diagnostics ward organized within the healthcare centre: „O să va arăt amploarea vătămării provocate de această boală plămânilor. Acest pacient a avut plămânii afectați în proporție de peste 68%. Dar acum e deja în faza de recuperare.”

Mikhail Rybka, director of the COVID-19 centre: „Starea lor de conștientă este parțial și deliberat suprimată cu medicamente, întrucât e imposibil de îndurat dacă ești treaz.”