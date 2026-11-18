”Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate au pus în transparenţă decizională un proiect de ordin prin care extindem reţeaua unităţilor sanitare care pot derula programe naţionale de sănătate curative pentru pacienţii cu boli rare”, anunţă, miercuri dimineaţă, ministrul Sănătăţii, relatează News.ro.

Alexaxndru Rogobete propune includerea a şapte noi unităţi sanitare:

• Cluj-Napoca – Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii: hemoglobinurie paroxistică nocturnă şi purpură trombotică trombocitopenică dobândită.

Timişoara – Spitalul Judeţean ”Pius Brînzeu”: miastenie gravis generalizată şi neuromielită optică.

Craiova – Spitalul de Neuropsihiatrie: boli neurologice rare degenerative şi inflamator-imune.

Braşov – Spitalul Judeţean: hemoglobinurie paroxistică nocturnă, miastenie gravis şi neuromielită optică.

Zalău – Spitalul Judeţean: boli neurologice rare degenerative şi inflamator-imune.

Miercurea Ciuc – Spitalul Judeţean: boala Fabry.

Bucureşti – Institutul Clinic Fundeni: alfa-manozidoză.

”În spatele acestor modificări sunt oameni, nu doar proceduri administrative. La Cluj-Napoca există deja trei pacienţi care necesită tratament, iar la Miercurea Ciuc un copil diagnosticat cu boala Fabry. Pentru aceşti oameni şi familiile lor, fiecare drum în minus contează. Înseamnă mai puţin timp pierdut, mai puţină incertitudine şi acces mai facil la îngrijire”, a precizat ministrul.

Rogobete a mulţumit echipei CNAS, echipei Ministerului Sănătăţii şi asociaţiilor de pacienţi pentru colaborarea şi implicarea care au făcut posibilă această propunere de extindere.