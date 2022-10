Copiii minori ai lui Kadîrov au luat parte la lupte pe frontul din Ucraina: Au respins un contraatac al „naziștilor” | VIDEO

Ramzan Kadîrov, liderul Republicii Cecene, a afirmat că cei trei fii ai săi, cu vârste cuprinse între 14 și 16 ani, au vizitat frontul din Ucraina și au luat parte la conflictul contra trupelor ucrainene.

"Akhmat, Eli și Adam au vizitat linia de contact, unde în prezent au loc lupte crâncene cu naționaliștii ucraineni. Așa cum se cuvine războinicilor ceceni, ei s-au pus imediat pe treabă", a transmis Kadîrov, pe canalul său de Telegram, potrivit Ukrainska Pravda.

Kadîrov a afirmat că cei trei fii ai săi și Zamid Chalaev, comandantul Regimentului de Poliție Specială Akhmat-Khadzhi Kadîrov, "s-au apropiat de pozițiile inamice și i-au acoperit cu mai multe focuri de armă pe soldații ruși care înaintau".

Akhmat (16 ani), Eli (15 ani) și Adam (14 ani) s-ar fi adresat, de asemenea, "shaitanilor vorbitori de cecenie" (n.r. - spirite rele în islam) care luptă de partea Ucrainei, invitându-i să "apară pe front și să-și dovedească angajamentul față de valorile europene în război".

În plus, Kadîrov a afirmat că fiii săi "au petrecut mai multe zile căutând în mod activ batalioanele ihkeriene (n.r. - cecenii care luptă de partea Ucrainei) ca parte a unei delegații din Republica Cecenă și au vizitat locurile de desfășurare și pozițiile de front ale forțelor cecene". ("Ichkeria" se referă la Republica cecenă Ichkeria, pe care parlamentul ucrainean a recunoscut-o recent ca fiind un stat independent ocupat ilegal de Rusia; Rusia consideră Republica cecenă una dintre entitățile sale federale - n.r.).

"Cu toate acestea, așteptările lor nu erau destinate să se împlinească. Nepoții lui Akhmat-Khadzhi au rămas pe pozițiile lor până când au respins un alt contraatac întreprins de ’naziști’", a adăugat Kadîrov.

El a publicat o înregistrare video care ar dovedi că Akmat, Eli și Adam au fost pe frontul din Ucraina. Înregistrarea îi arată pe cei trei băieți trăgând într-o pădure.

#Kadyrov published a video on his channel claiming that his underage children took part in combat operations in #Ukraine.

Ironically, #Russia has ratified the #UN Convention on the Rights of the Child. pic.twitter.com/tYkP3ejASE