Convoiul candidatului democrat la vicepreşedinţia SUA, Tim Walz, implicat într-un accident cu mai multe vehicule

Incidentul a avut loc pe o autostradă din Milwaukee (nord-estul Statelor Unite), a informat presa locală marţi, care a menţionat că Walz a scăpat nevătămat, transmite EFE.

Walz, a cărui maşină nu a fost implicată în accidentul care a avut loc luni pe Interstate 794, a fost sunat de preşedintele Joe Biden şi de vicepreşedinta şi candidata democrată la Casa Albă la alegerile din noiembrie, Kamala Harris, pentru a afla dacă se simte bine.



Tim Walz has a bad habit of running away.

On Monday, the vice presidential candidate continued on from a car wreck involving members of his security and campaign teams.

Kamala Harris' running mate couldn't be bothered to personally check on his team members. This has become a… pic.twitter.com/7raTM6eNyc