Contul de Twitter al lui Joe Biden „începe de la zero”, fără urmăritori ai lui Donald Trump

Echipa lui Biden nu este fericită cu această decizie, care marchează o schimbare faţă de tranziţia anterioară de la Barack Obama, relatează News.ro.

Noul cont, @PresElectBiden, va fi transformat în oficialul @POTUS (President of the United States) în ziua inaugurării, pe 20 ianuarie.

Folks — This will be the account for my official duties as President. At 12:01 PM on January 20th, it will become @POTUS. Until then, I'll be using @JoeBiden. And while you're here, follow @FLOTUSBiden @SenKamalaHarris @SecondGentleman and @Transition46.