Control în trafic, transformat într-o tragedie. Aproape 100 de focuri de armă au fost trase în 41 de secunde, în SUA | VIDEO

Un organism de supraveghere a poliţiei a publicat marţi imagini cu acest control în trafic efectuat de trei agenţi în civil, care s-a încheiat cu o tragedie. Scena a avut loc pe 21 martie.

În imaginile surprinse de camera de corp pe care o avea unul dintre poliţişti, se poate vedea cum un agent l-a oprit pentru a-l verifica pe şoferul unui SUV alb cu geamuri fumurii.

Spiritele se aprind rapid. „Deschide uşa, acum", repetă agentul de mai multe ori. Tânărul de 26 de ani de la volan refuză.

Potrivit Biroului civil pentru responsabilitatea poliţiei (Civilian Office of Police Accountability, agenţia de supraveghere civilă a Departamentului de Poliţie din Chicago), şoferul SUV-ului a deschis focul asupra poliţiştilor, rănindu-l pe unul dintre ei, înainte de a fugi.

Poliţiştii au ripostat imediat, trăgând nu mai puţin de 96 de focuri de armă în 41 de secunde. Şoferul vehiculului a murit.

O anchetă este în curs de desfăşurare, iar agenţii au fost suspendaţi până la aflarea rezultatului.

