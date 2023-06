Contraofensiva Ucrainei a început cu câștiguri modeste și cu pierderi majore. Ce au reușit să distrugă rușii

Potrivit unui raport CNN, forțele ucrainene ar fi pierdut, în câteva zile, cam 15% din blindatele ușoare Bradley, livrate de Statele Unite. Acțiunile de atac sunt abia la început. Dar potrivit unui responsabil britanic, este de așteptat un atac major, în următoarele zile, în Donbas, sau în altă parte din sudul Ucrainei.

Cinci sate, cel putin, au fost eliberate de forțele ucrainene. „Operațiunea a început în jurul orei 5 dimineața. Am coborât din vehiculele noastre blindate și am început asaltul. La început, inamicul a opus rezistență și a încercat să ne respingă cu artileria, dar am reușit să preluăm inițiativa”, a spus un soldat.

Fred Pleitgen: Duminică, șeful informațiilor militare din Ucraina a postat un filmuleț cu el însuși stând în tăcere pe scaunul de la biroul său. În ultimele secunde ale clipului, apare scris mesajul „ucrainenii iubesc tacerea”. Un lucru e clar însă: în acest moment, ucrainenii au inițiativa. Rușii nu mai avansează pe nicăieri, în schimb, ucrainenii au izbutit deja câteva câștiguri teritoriale, de pildă în zona Bahmutului.

Un nou schimb de prizonieri

Cu artileria bubuind în departare, soldații Kievului au arborat steagul ucrainean în satele cucerite din regiunea Donețk: „Slavă Ucrainei! Slavă eroilor noștri! Slavă națiunii! Moarte dușmanilor!”.

Sunt totuși doar câteva sate mici, iar dacă forțele ucrainene au trecut în unele locuri de prima linie de aparare, nu au ajuns încă la principala linie defensivă fortificată a rușilor.

Între timp, președintele Zelenski a anunțat un nou schimb de prizonieri. 95 de soldați ucraineni, majoritatea apărători ai Mariupolului, au ajuns acasă.

După multe luni de captivitate, când s-a văzut eliberat, un soldat a izbucnit în lacrimi și s-a așezat cu fața în iarbă, pe pământ.

Pe de altă parte, Vladimir Putin a marcat, luni, ziua națională a Rusiei printr-un apel la mândria patriotică a rușilor în ceea ce el a spus că este un "moment dificil" pentru țară.

Putin, mesaj de ziua națională a Rusiei

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Patriotismul, responsabilitatea față de soarta patriei, le-am moștenit de la strămoșii noștri, care au obținut victorii mărețe în muncă și în război. Acum suntem conștienți în mod deosebit de semnificația realizărilor lor. Pentru noi, această moștenire este sacră”.

Fostul președinte și premier rus Dmitri Medvedev a sărbătorit ziua națională a Rusiei postând pe Telegram o imagine trucată în care apare piața centrală Maidan din Kiev cu steagul rusesc fluturând și cu mesajul "Piața Independenței. În curând - Piața Rusiei".

Dată publicare: 12-06-2023 18:59