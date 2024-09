Sebastian Dobrincu, tânărul român care a ajuns milionar, despre succesul său: Au fost mâini întinse din partea vieții

Sebastian Dobrincu: „Dubai e un loc pe care l-am respins mult timp pentru că a avut într-o vreme niște conotații negative, dar am descoperit locuri frumoase și oameni frumoși. Eram pornit să mă mut acolo măcar jumate din an. Abia aștept să mă întorc. Când se strică vremea în Romania, îmi mut reședința în Dubai. Îmi priește.”

Recent, Sebastian s-a întors după o lună petrecută în Bali, unde a avut parte de experiențe inedite, atât la cinci stele, cât și în munți unde s-a cazat într-o cameră modestă de 2 mp și cu o toaletă pentru șase persoane, cu program și regim de armată, unde doar bărbații sunt primiti.

Sebastian Dobrincu: „Te duci acolo ca să te reconectezi cu tine... și am învățat că fericirea mea stă foarte mult în diversitate. Experiență asta te învață că nu ai nevoie de 600 mp în Herăstrău ca să fii fericit, ești bucuros și în 2 mp, cu un gemuleț prin care intră o rază de soare la prima oră și atât.”

Oană Andoni: „Ce te face fericit?”

Sebastian Dobrincu: „Cred că iubirea îmi aduce fericirea.”

Oană Andoni: „Ești hotărât să te așezi la casa ta?”

Sebastian Dobrincu: „Dintodeauna am fost hotărât. Niciodată nu am fost un hoinar, nu-mi iau plăcerea să umblu din floare în floare. Am nevoie de liniște în viață ca să-mi fac treaba pe celelalte planuri.”

Oană Andoni: „Și câți moștenitori ai vrea să ai?”

Sebastian Dobrincu: „Mulți, mulți. Îmi plac copiii. Cred că este un lux să ai mulți copii, e o binecuvântare. ”

Pasionat de mașini, la împlinirea vârstei de 26 ani, Sebastian și-a făcut cadou un Ferrari Roma.

Oană Andoni: „De ce ți-ai vândut mașină Lamborghini și ți-ai cumpărat Ferrari?”

Sebastian Dobrincu: „Pentru că viață este despre diversitate și am 26 ani. (...) Nu e bine să faci un țel din chestii materiale: mașini, case, vacanțe, ceasuri, haine scumpe... e greșită premisa din start, dar trebuie să știi pentru ce muncești, că munca ta se materializează și în ceva tangibil. ”

Oană Andoni: „Apropo de drumul tău spectaculos prin viață, crezi că ai o stea norocoasă?”

Sebastian Dobrincu: „Da, aș fi absurd să cred că sunt făuritorul vieții mele, că am construit tot ce am. Au fost foarte mâini întinse din partea vieții. ”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: