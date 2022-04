Citește aici LIVE UPDATE | Războiul din Ucraina, ultimele informații. Ziua 37

Cel mai probabil, soldații ajung în baze pentru realimentare și odihnă, înainte de a reveni pe front, în ofensiva din sudul Ucrainei și în est, în regiunea Donbas.

Pe fondul mișcărilor trupelor rusești, ucrainenii au trecut, cu succes în unele locuri, la ofensivă.

La marginea Kievului, o coloană de tancuri și transportoare blindate rusești a fost distrusă complet într-un atac al soldaților ucraineni, ajutați de voluntari din trupele teritoriale de apărare.

Soldat ucrainean: „Acești oameni au venit să ne 'ajute', dar, pentru cine știe ce motiv, fug de noi. Au primit ceea ce meritau, drept răsplată pentru ce le-au făcut oamenilor de aici”.

Ruslan, soldat ucrainean: „Toți cei care credeau că e posibil să recreeze Uniunea Sovietică 2.0, potrivit ambițiilor lui Putin, vor fi distruși. Scriem o nouă istorie a Ucrainei aici”.

Orașul-port Mariupol, devastat de ruși

La rândul lor, ruşii se răzbună pe Mariupol. Imaginile surprinse acolo arată în ce măsură a fost devastat oraşul-port, bombardat şi asediat încă de la începutul invaziei ruse, pe 24 februarie.

Vineri, un convoi de autobuze a fost trimis într-o nouă încercare de evacuare a civililor și pentru a duce ajutoare. Nu au reuşit, spune preşedintele ucrainean Zelensky.

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei: „În cele mai multe din cazuri, soldaţii ruşi nu lasă oamenii să plece spre teritoriul ucrainean şi nu permit convoaielor umanitare să intre (în Mariupol)”.

Se estimează că 160.000 de civili sunt captivi, încă, în oraş. Cei care au reuşit să fugă sunt norocoşi. Printre ei este Victoria, o tânără mamă care a supravieţuit bombardării teatrului din Mariupol, unde au murit 300 de oameni.

Victoria Dubovitska, 24 de ani: „Când a avut loc explozia... În primele secunde nu auzi ţipetele copilului tău. Te gândeşti că nu mai trăieşte, că nu mai respiră, te gândeşti că poate nu mai are mâini şi picioare, dar speri că e în viaţă şi aproape de tine. La câteva minute după ce fiica mea a strigat „mama”, am înţeles că e vie şi am scos-o afară”.

Chiar şi în oraşele eliberate de armata ucraineană mai au loc ciocniri sporadice.

Primarul din Nikolaev: „Am învățat să trag cu arma”

Cel puţin 20 de trupuri fără viaţă au fost scoase din ruinele principalei clădiri administrative din Nikolaev, bombardată în urmă cu două zile.

Oleksandr Syenkevych, primarul din Nikolaev: „Ne bombardează orașul și numai civili mor aici. Eu încă din 2014 am crezut că războiul va ajunge să fie așa cum este acum. Așa că tot ce vedeți, vesta antiglonț, bocanci militari, îi am de câțiva ani. Am învățat să trag cu arma”.

Pacienții spitalului regional de copii din Nikolaev au fost mutați într-un subsol, devenit adăpost anti-aerian. Acolo, Mișa, un băiețel de 5 ani, se recuperează după ce a fost rănit de schije la cap.

Bunicul lui, Vladimir, arată filmarea mașinii ciuruite de gloanțe pe care o conducea tatăl lui Mișa, încercând să-și salveze familia din calea forțelor ruse.

Bunica și mama copilului și-au pierdut, însă, viața.

În ciuda distrugerilor şi a morţii care pândeşte peste tot, ucrainenii îşi păstrează speranţa. Pe străzile din Harkov, acoperite de moloz şi resturi, oamenii au ieşit să facă curat, chiar dacă eforturile lor trec aproape neobservate.

Viacheslav Salnikov, localnic: „Bineînţeles, e important să ajutăm cumva. Este oraşul nostru, e ţara noastră. Nu toată lumea poate să lupte cu arma în mână. Unii ajută şi pe frontul acesta”.

Zhana Simonenko, localnică: „Cred că este spiritul nostru naţional. Toată lumea vrea să facă ceva, să ajute ţara cumva”.

Din cauza condițiilor din oraș și pentru că mulți dintre angajați au plecat împreună cu familiile, compania de salubritate din Harkov a cerut ajutorul cetățenilor. Peste 2.000 de oameni s-au oferit voluntari.