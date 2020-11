Consecințele infectării cu SARS-CoV-2. Recuperarea după vindecare, un drum anevoios pentru mulți pacienți

Mulţi dintre cei care au câştigat lupta cu SARS-CoV-2 se trezesc în fața unui drum anevoios - al recuperării.

Lista simptomelor care apar după COVID-19 este lungă.

Oboseală, dificultăţi în respiraţie, dureri musculare, pierderea memoriei și căderea părului sunt câteva dintre ele.

Intubat, pe un pat de spital săptămâni întregi, fără să te poţi mişca, să mănânci sau să vorbeşti normal, este un coşmar greu de suportat. Iar o astfel de experienţă lasă multe cicatrici în rândul celor depistaţi cu noul coronavirus.

Printre ei se numără şi un bărbat de 56 de ani din Spania. A fost externat în urmă cu aproape cinci luni şi merge zilnic la un centru de recuperare.

Pablo Aguilar, pacient:"M-am infectat cu COVID în aprilie. Timp de o lună am fost în terapie intensivă și, în total, în spital am stat 3 luni. Am crezut că voi începe să mă simt mai bine, dar urmările acestei boli sunt mult mai profunde decât m-am aşteptat. Obosesc, mi-e frică să ies singur pe stradă."

În aceeaşi situaţie se află mulți oameni, care incă resimt efectele bolii.

Eulalia Canela, asistent medical: "Când am început să am din nou o viaţă activă, mi-am dat seama că forţa musculară nu mai e aceeaşi. Muşchii mei au fost afectaţi, iar o parte din simptome încă există."

De profesie asistentă medicală, o femeie, tot din Spania, a fost luni în șir în prima linie în lupta cu pandemia. A ajutat zeci de pacienţi în cel mai mare spital din Barcelona, până când a devenit ea însăşi unul.

A avut nevoie de tratament timp de şase săptămâni. În vară a crezut că se simte mai bine, dar au apărut probleme noi - căderea părului, amorțeală la nivelul mâinilor și dureri musculare, iar acum nu trece o zi fără dureri de cap.

Eulalia Canela: "Poţi fi o persoană activă cel mult 3 sau 4 ore pe zi. Restul timpului ţi-l petreci pe canapea să te odihneşti, pentru că nu poţi face nicio altă activitate."

Ester Marco, medic: "Avem două grupuri mari de pacienți, pacienți care au stat mult timp la terapie intensivă, care obosesc și au dureri musculare său simţ că rămân fără respiraţie chiar și atunci când se odihnesc. Apoi avem un alt profil de pacienți, care au dificultăți la înghițire sau dificultăți de vorbire."

Potrivit acestui medic, aproximativ 20 la sută dintre pacienții cu COVID-19 care au fost în spital au nevoie şi după externare de tratament şi de recuperare.