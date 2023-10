Condiția pusă de Egipt pentru deschiderea frontierei cu Gaza. Măsura de siguranță pe care vrea să o impună Israelul

Isrealul poate porni în orice moment o ofensivă terestră, în timp ce blochează aprovizionarea cu apă, alimente, medicamnte precum și carburant pentru întreaga Fâșie Gaza. Peste 2.700 de palestinieni au murit in raidurile aeriene de până acum.

Speculațiile în privința unei încetări a focului, temporare, au fost rispite rapid, atât din partea guvernului Netaniahu, cât și din partea Hamas.

Între timp, o lume întreagă a așteptat o rază de speranță în mijlocul deznădejdei - redeschiderea fie și pentru câteva ore a frontierei dinntre Gaza și Egipt, la Rafah. Astfel încât măcar palestinienii cu dublă cetățenie să poată ieși din Gaza, iar convoaiele cu ajutoare umanitare și carburant să intre.

Americanilor care sunt în Gaza li s-a cerut să vină la punctul de frontieră cu Egiptul.

Cetățean american aflat în Gaza: "Se presupune că o țară dezvoltată, vorbind mereu despre drepturile omului, ar trebui să-și protejeze mai întâi cetățenii... Nu să-i lase pe toți, din toate țările dezvoltate, să sufere și să fie umiliți în fața unei granițe închise".

Egiptenii au clarificat că nu vor deschide fontiera până când nu vor avea garanții privind siguranța personalului lor. Iar Israelul vrea să inspecteze toate camioanele care ar intra în Gaza pentru a se asigura că nu transportă arme pentru Hamas.

Printre palestinienii cu dublă cetatenie care așteaptă să iasă din Gaza se află și o fetiță. A venit din Marea Britanie să-și vadă familia chiar înainte ca teroriștii Hamas să pornească valul de atacuri sângeroase în kibbutzurile israeliene. Iar Israelul a dezlănțuit raidurile aeriene asupra Fâșiei Gaza.

Mariam: "Multe bombe, oamenii mor... De atunci trăim cu teamă... Nu pot să mă gândesc la altceva decât că pot să mor și eu într-un bombardament din Gaza...

Oriunde ne-am duce, în scurt timp trebuie să fugim și de acolo... Văd doar bombardamente și oameni morți și să mă gândesc că într-o zi voi avea și eu soarta lor, este tare înfricoșător".

Exodul în interiorul enclavei Gaza a continuat, așa cum a cerut Israelul. Peste 600.000 de palestinieni au fugit în sudul Fâșiei Gaza. Însă nici acolo nu sunt feriți de bombardamente.

Sacii pentru transportul cadavrelor sunt pe terminate

Un medic și-a descoperit tatăl și fratele printre cei uciși în bombardamente, aduși la spital.

Un copil, scos dintre daramaturile casei este singurul supraviețuitor din familia lui.



Philippe Lazzarini, Comisar-General al Agenției ONU pentru refugiați: ”O catastrofă umanitară fără precedent se derulează sub ochii noștri. Fiecare raport care vine din Gaza e despre supraviețuire, disperare și pierdere. Mii de oameni au fost uciși, inclusiv copii și femei. Și sacii pentru transportul cadavrelor sunt pe terminate”.

Morgile spitalelor sunt neîncăpătoare, trupurile neânsuflețite sunt ținute chiar și în mașini frigorifice care transportau altădată înghețată.

Yasser Khatab, medic patolog: ”Gaza e în criză. Gaza are nevoie de ajutor. Ne trebuie frigidere mortuare și echipament medical și avem nevoie de sicrie și echipament specializat ca să îngropăm morții”.

Isaac Herzog, președintele Israelului: "Încercăm acum să-i mutăm pe civili, ca să nu fie răniți. Și vrem să intrăm în Gaza și să scoatem din rădăcini această infrastructură a terorii. Să scoatem mulțimea din oraș, asta încercăm să facem. Și, dacă ne uităm atent, încercăm să-i ajutăm pe palestinienii din Gaza să ajungă într-o zonă sigură, în timp ce Hamas încearcă să le blocheze drumul".

Planurile pentru o ofensivă terestră în Gaza sunt gata și exersate până la momentul când vine ordinul crucial.

Nic Robertson, corespondent CNN: "Chiar în acest moment, exersează... Dacă va fi ordonată o incursiune, acești soldați ar putea fi în primele rânduri. Tancuri... Iată-i cum se antrenează pentru asalt. Urmează infanteria, geniștii. O forță masivă combinată gata să pornească invazia".

Președintele Biden a avertizat Isrealul "să nu ocupe Gaza" în cel mai ferm apel public de până acum pentru reținere.

Jurnalist: "Ați susține ocuparea israeliană în Gaza, în acest moment".

Joe Biden, președintele SUA: "Eu cred că ar fi o mare greșeală. Uitați, ceea ce s-a întâmplat în Gaza, în opinia mea, este rezultatul acțiunilor Hamas și al elementelor extreme din cadrul Hamas care nu reprezintă întreaga populație palestiniană. Și cred că ar fi o greșeală pentru Israel să ocupe din nou Gaza. Însă este necesar să fie eliminați extremiștii, Hezbollah, care amenință din nord și Hamas, dinspre est...".

Jake Sullivan, consilierul pentru securitate națională de la Casa Albă: "Ceea ce facem este să transmitem și în privat ceea ce deja am spus în public, adică toate operațiunile militare ar trebui să fie efectuate în conformitate cu legea războiului, iar civili să fie protejați".

Ultima oară când armata israeliană a intrat în Gaza pentru a vâna lideri Hamas a fost în 2014. Și atunci ca și acum teroristii se ascundeau printre civili.

Maiorul Doron Spielman, purtător de cuvânt al IDF: "Întreaga situație pe care o discutăm în privința civililor din Gaza, încorporați forțat, este un alt element al tacticilor folosite de hamas Hamas. Hamas trebuie să fie înfrânta complet".

Nic Robertson, corespondent CNN: "Deci responsabilitatea le revine lor și nu vouă?".

Maiorul Doron Spielman, purtător de cuvânt al IDF: "Responsabilitatea revine Hamas pentru că sunt proprii lor civili. Responsabilitatea noastră este să eliminăm complet capacitățile Hamas".

Nic Robertson, corespondent CNN: "Credeți că este posibil să luptați împotriva Hamas fără ca civilii să fie răniți?".

Maiorul Ofek, comandantul Brigăzii Givati: "Obiectivul nostru este răsturnarea completă a regimului Hamas și uciderea teroriștilor care se află acum în Gaza. Dacă va fi dificil, atunci va fi dificil, nu poate fi ceva ușor".

Un tânăr român apără Israelul cu arma în mână

Dan Bălan, un tânăr de 26 de ani născut în Israel din părinți români, și-a închis mica afacere cu bijuterii și se află acum într-o tabară militară.

Dan Bălan, român din Israel: "Când i-am spus ca plec în armată, prietena mea a început să plângă. Familia mă sună mereu. «Cum ești, cum te simți, totul e ok, totul e bine? Tu ai plecat de acasă? Nu mai esti alături de familie în aceste zile?». «Nu! Am luat tot ce am avut nevoie și am plecat»".

Reporter: "Te-ai înrolat voluntar sau ai primit ordin?".

Dan Bălan, român din Israel: "Am primit ordin, dar și dacă nu primeam mă duceam voluntar".

Între timp, satele israeliene din partea de nord a țării, în apropierea graniței cu Libanul se golesc. Armata israeliană a anuntat evacuarea a 28 de comunități rurale aflate într-o zonă de 2 kilometri de granița libaneză. Astfel se crează o zonă tampon care ar permite Israelului să lupte pe un nou front cu alti inamici: militanții din Hezbollah, gruparea susținuta de Iran, care la fel ca Hamas, vrea distrugerea Israelului.

