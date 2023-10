Armata israeliană anunță că a lichidat încă un important comandant Hamas. Situația din Gaza este critică

Aviația israeliană continuă bombardamentele, în timp ce oficialii de la Tel Aviv fac apel la civili să evacueze partea de nord a Fâșiei Gaza.

Aproximativ 600.000 de oameni au urmat indicațiile, însă mulți alții sunt printre ruine, fără alimente și apă, fără combustibil și fără medicamente.

În acest timp, armata israeliană e gata să înceapă ofensiva terestră.

Președintele american Joe Biden a declarat, duminică, că Israelul ar face o mare greșeală dacă va ocupa Gaza.

Israelul a continuat să bombardeze, în noaptea de duminică spre luni, ținte Hamas din jumătatea de nord a Fâșiei Gaza. Aici, imaginile filmate din dronă arată un peisaj apocaliptic: cartiere întregi distruse de bombe și părăsite de locuitori. Israelienii spun că iau toate măsurile să protejeze viețile palestinienilor.

"Încercăm să-i ajutăm pe palestinienii din Gaza să ajungă într-o zonă sigură"

Isaac Herzog, președintele Israelului: "Încercăm acum să-i mutăm pe civili, ca să nu fie răniți. Și vrem să intrăm în Gaza și să scoatem din rădăcini această infrastructură a terorii. Să scoatem mulțimea din oraș, asta încercăm să facem. Și, dacă ne uităm atent, încercăm să-i ajutăm pe palestinienii din Gaza să ajungă într-o zonă sigură, în timp ce Hamas încearcă să le blocheze drumul".

Armata israeliană anunță că a lovit, duminică, 250 de ținte militare, majoritatea în nordul Fâșiei Gaza. În bombardamente a fost lichidat, spune Tel Avivul, și un important comandant Hamas. Dar au pierit și mulți civili nevinovați.

Civil din Fâșia Gaza: "Au trimis avioane F16 să ne lovească fără avertisment. Am alergat spre clădirea în flăcări. Erau oameni în viață și i-am salvat rapid. Dar alte persoane sunt încă blocate sub dărâmături. Trei familii sunt sub casa asta".

Avertismentul medicilor: "Gaza e în criză!"

Hamas spune că, doar duminică, aproape 400 de oameni au murit în atacurile israeliene, ceea ce aduce bilanțul tragic la aproape 2.500 de morți. O mie de trupuri fără viață zac, încă, sub dărâmături.

Philippe Lazzarini, Comisar-General al Agenției ONU pentru refugiați: ”O catastrofă umanitară fără precedent se derulează sub ochii noștri. Fiecare poveste care vine din Gaza e despre supraviețuire, disperare și pierdere. Mii de oameni au fost uciși, inclusiv copii și femei. Sacii pentru transportul cadavrelor sunt pe terminate”.

Nu mai e loc nici în morgile spitalelor, prin urmare, în așteptarea funeraliilor, corpurile sunt depozitate în mașini frigorifice de înghețată.

Yasser Khatab, medic patolog: ”Gaza e în criză. Gaza are nevoie de ajutor. Ne trebuie frigidere mortuare și echipament medical și avem nevoie de sicrie și echipament specializat ca să îngropăm morții”.

Blinken anunță că Egiptul a pregătit ajutoare pentru civilii din Gaza

600.000 de civili au fugit din orașul Gaza, la îndemnul insistent al armatei israeliene. 500 de mii au găsit adăpost în instituțiile ONU din sudul Fâșiei Gaza. Alte mii se înghesuie în spitalele din nord, unde speră să fie la adăpost de bombardamentele israeliene. Alți sinistrați așteaptă ca egiptenii să deschidă punctul de trecere a frontierei de la Rafah, pentru a se refugia în țara vecină.

Anthony Blinken, secretarul de stat american: "În ceea ce privește Rafah, am avut o discuție foarte bună cu președintele (egiptean) el-Sissi. Am pregătit... Egiptul a pregătit multe ajutoare pentru oamenii din Gaza și Rafah va fi deschisă".

Pe de altă parte, armata israeliană a pregătit planul pentru ofensiva terestră în Gaza, care va fi una semnificativă, potrivit oficialilor de la Tel Aviv.

Lt. Col. Peter Lerner, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene: "Am recrutat câteva sute de mii de soldați, rezerviști, în jur de 300.000. I-am adus pe mulți dintre ei în regiunea de sud a Israelului, la granița cu Gaza, unde se pregătesc în cazul în care vin instrucțiuni de la guvern să intrăm în Gaza".

Luni dimineață, premierul israelian Beniamin Netaniahu a ținut prima ședință a guvernului de uniune pe care îl conduce, de la inceputul războiului cu Hamas.

Benjamin Netanyahu, premierul Israelului: "I-am văzut pe luptătorii noștri care sunt acum în prima linie, ei știu că toată națiunea e în spatele lor și înțeleg importanța misiunii lor. Sunt gata să intre în acțiune în orice moment, ca să-i anihileze pe monștrii sângeroși care încearcă să ne anihileze. Dacă Hamas se aștepta să ne distrugă... nu. Vom rupe Hamas în bucăți".

Reuven Azar, ambasadorul Israelului la București: "Startul acțiunii israeliene în interiorul Fâșiei Gaza este iminent. Din păcate, nu vă pot spune că se va termina rapid. Va fi o luptă dificilă, casă cu casă, stradă cu stradă. Armata trebuie să anihileze infrastructura Hamas, tuneluri, depozite de rachete, arme, teroriști".

În acest timp, un al doilea grup de luptă american, format în jurul portavionului Eisenhower, se îndreaptă în viteză către Mediterana de Est, pentru a se alătura portavionului Ronald Reagan, care e deja în largul coastelor israeliene.

Rolul prezenței americane în zonă e să împiedice alte state, cum ar fi Libanul, Siria sau Iranul, să se implice în conflictul din Israel.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 16-10-2023 17:26