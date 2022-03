Concert internațional de caritate Save Ukraine – #StopWar, duminică seară. A fost transmis live pe PRO TV PLUS

Concertul internațional de caritate Save Ukraine – #StopWar a avut loc duminică seară și a fost transmis live pe PRO TV PLUS.

Un concert-maraton internațional de caritate menit să sprijine Ucraina, numit Save Ukraine – #StopWar, a avut loc pe baza TVP, un post de televiziune polonez, duminică, 27 martie, și s-a desfășurat la Varșovia.

Concertul internațional de caritate Save Ukraine - #StopWar a fost live și pe PRO TV PLUS.

Printre mesajele cheie ale proiectului s-au numărat #StopWarInUkraine, #StandWithUkraine.

Muzicieni, artiști, activiști civici, lideri de gândire, actori, sportivi, voluntari din întreaga lume au sprijinit Ucraina în timpul difuzării de două ore, care va fi retransmisă de canalele TV din aproximativ 20 de țări din Europa și din lume, precum și de platformele de streaming și rețelele sociale.

În același timp, au fost și continuă să fie strânse fonduri pentru abordarea problemelor umanitare cauzate de invazia militară rusă din Ucraina înainte, în timpul și după transmisiune.

Printre gazdele evenimentului s-au numărat Timur Miroshnychenko și Masha Efrosinina.

Trupe și artiști de renume mondial, precum Imagine Dragons, Nothing But Thieves, Fatboy Slim, Craig David, câștigătorii Eurovision Salvador Sobral și Netta, dar și alții au fost, de asemenea, printre invitații care s-au adresat unui public format din milioane de persoane. La teledon participă și artiștii ucraineni Dakha Brakha, Ruslana, HARDKISS, Jamala, Go_A, MONATIK, Alyona Alyona și alții.

"Întreaga comunitate media din Ucraina se concentrează pe mai multe sarcini cruciale – să transmită mesajul că Ucraina este acum un scut împotriva Rusiei pentru întreaga lume civilizată și că avem nevoie de sprijin prompt. Ucraina are mare nevoie de ajutor, având în vedere criza umanitară iminentă. Astfel, vorbim despre asta cu voce tare și vom continua să vorbim despre asta în viitor. [Vom vorbi] cu ajutorul jurnalismului, cu ajutorul muzicii, cu ajutorul a sute de mii de oameni uniți în întreaga lume", a declarat, înainte de concert, Iaroslav Pakholchuk, CEO 1+1 media și co-proprietar Atlas Festival.

Teledonul Save Ukraine – #StopWar este realizat de 1+1 mass-media, echipa Atlas Festival, cu sprijinul operatorului național de telefonie mobilă Kyivstar, Ministerului Culturii și Politicii Informaționale, Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Politicii Sociale. Inițiatorii proiectului sunt Atlas Festival și Kyivstar.

"Războiul ne distruge orașele, dar nu ne va distruge niciodată voința”

"Războiul ne distruge orașele, dar nu ne va distruge niciodată voința și dorința de a trăi într-o țară liberă. Rezistența națională a unit ucrainenii și întreaga lume democratică pentru un scop comun – protejarea oamenilor nevinovați. Militari, voluntari, medici, civili care găzduiesc refugiați în casele lor sau mărșăluiesc cu steaguri ucrainene în orașele ocupate temporar, tehnicienii noștri care lucrează în pericol pentru a restabili conexiunea – cu toții suntem eroi. Avem nevoie de un sprijin mult mai puternic din partea partenerilor occidentali și a întregii lumi civilizate pentru a câștiga în cele din urmă. Kyivstar va solicita acest lucru în toate modurile posibile – prin susținerea unor astfel de concerte de strângere de fonduri, colaborând cu mass-media și cu partenerii noștri la nivel global", a spus Tetiana Lukynyuk, Director B2C Kyivstar.

Simbolul grafic al teledonului, care servește ca bază pentru toată comunicarea vizuală a acestuia, este o floarea-soarelui creată de Daniel Skrypnyk, un artist ucrainean. Organizatorii evenimentului spun că o astfel de colaborare poate ajunge la un public mai larg, deoarece lucrările lui Daniel sunt admirate de oameni din întreaga lume.

"Acum, floarea-soarelui simbolizează întreaga Ucraina. Am inclus simboluri personale și emoții în ea. Floarea-soarelui este un observator al diferitelor evenimente care se întâmplă în jur. Este un senzor de emoții. Îi vizualizează pe toți cei care au întâlnit vederi laterale. Floarea-soarelui a crescut în diverse aspecte și, în acest moment, floarea-soarelui s-a deschis în cea mai teribilă și emoțională situație. Cere să fie observată de întreaga lume, fiind cea care privește Ucraina, simțind fiecare ucrainean. Cere să se facă lumină", spune artistul Daniel Skrypnyk.

Organizatorii subliniază faptul că strângerea de fonduri este realizată prin utilizarea conturilor oficiale ale Băncii Naționale a Ucrainei și ale Ministerului Politicii Sociale din Ucraina. Fondurile vor fi alocate pentru alimente și pentru a găzdui refugiații și cetățenii care și-au părăsit locuințele din cauza ostilităților, pentru a le asigura acestora îmbrăcăminte și încălțăminte, medicamente și echipamente medicale, pentru a oferi populației unele necesități de bază, asistență financiară unică, pentru a satisface alte nevoi umane prioritare etc.

