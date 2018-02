Coloana oficială a lui Justin Trudeau, implicată într-un accident. Trei persoane, transportate la spital

Incidentul s-a produs în Şimi Valley, California, după ce prim-ministrul canadian a părăsit Muzeul şi Librăria Prezidenţială Ronald Reagan, unde a susţinut un discurs despre relaţiile diplomatice dintre SUA şi Canada, conform abcnews.com

Poliţistul pe motocicleta s-a ciocnit de un autoturism, vină fiind a şoferiţei. Cei trei au fost transportaţi la spital

Maşina în care se afla Justin Trudeau nu a fost implicată în coliziune.

PHOTOS: PM Justin Trudeau’s motorcade involved in an accident in California - Highway patrol officer in hospital. Unclear if there are other injuries pic.twitter.com/rUdx3864MR